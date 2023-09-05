習缺席G20李強赴會 拜登稱失望

外交部網站消息，外交部發言人毛寧表示，國務院總理李強是應印度政府邀請，將於9月9日至10日出席在印度新德里舉行的二十國集團領導人第十八次峰會。這意味着習近平確定將不會出席該次峰會。

外交部上周已公告，總理李強將於9月5日至8日出席在印尼雅加達舉行的中國─東盟（10+1）領導人會議、東盟與中日韓（10+3）領導人會議和東亞峰會（EAS），當時有分析指，李強很有可能接着轉往印度出席G20峰會。

拜登稱會見習 外界料待APEC峰會

「美國之音」報道，美國總統拜登3日在特拉華州被記者問及習近平不會出席G20峰會時回應表示，「我很失望，但我會見他。」拜登沒有說明下次可能會在哪裏與習近平會面。一般預料11月在美國三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會，有可能再次促成「習拜會」。

近月拜登政府的一些高級官員陸續前往中國尋求改善關係，其中包括國務卿布林肯、財政部長耶倫、氣候特使克里和商務部長雷蒙多。

分析：涉近期中印中美關係欠佳

中央社引述台灣清華大學亞洲政策中心副教授方天賜分析表示，習近平的缺席與中印、中美關係欠佳有關，一方面是中印邊境問題雙方關係待緩和；另為中國不願創造「習拜會」機會。方天賜提到，日前中國公布「2023年版標準地圖」也讓印度抗議，倘若習近平出席了G20峰會，勢必得面對抗議聲音；對於印度政府來說，則必須承擔內部反彈壓力，推估這些都降低了習近平出席意願。