設民營經濟發展局 助推3.7萬億投資 統籌協調政策 發改委：已向國有銀行推送715項目

綜合中新社、央視新聞報道，國家發改委副主任叢亮在國新辦舉行推動民營經濟高質量發展新聞發布會上表示，結合當前民營經濟發展面臨的形勢和民營經濟工作現狀，近日，中央編辦正式批覆在發改委內部設立「民營經濟發展局」，作為促進民營經濟發展壯大的專門機構，加強相關領域政策統籌協調，推動各項重大舉措早落地、早見效。

叢亮表示，促進民營經濟發展壯大是一個系統工程，涉及範圍廣、政策鏈條長、工作環節多。民營經濟發展局的主要職責，是跟蹤了解和分析研判民營經濟發展狀况，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策。建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。

7月19日，《中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》公開發布。叢亮提到具體支持措施實施情况時表示，在優化民間投資項目融資支持方面，充分發揮與國家開發銀行等7家國有銀行建立的投貸聯動機制的作用，向有關銀行推送了首批715個民間投資的項目，有關金融機構按照市場化、法治化原則，自主選擇符合條件的項目給予金融支持。

建立向民間資本推介項目平台

而在向民間資本推薦項目方面，推動各地梳理報送了重大項目清單、產業項目清單、特許經營項目清單等3張擬向民間資本推介的項目清單。截至9月2日，各地報送的項目超過3500個，總投資超過3.7萬億元。同時，建立向民間資本推介項目平台，將在本周向社會公開推介這批項目。

另外，各地也上報了一批民間投資基礎設施信托投資基金（REITs）項目，涵蓋清潔能源、大數據中心、產業園區等多個行業類別。

專家：有利環境形成 關鍵是地方能否落實措施

「界面新聞」引述中國民營經濟研究會理事譚浩俊表示，民營經濟發展局的設立釋放了積極的信號，能夠更好地就民營經濟發展過程中面臨的一些具體問題和矛盾作協調，做一些把關工作。不過，他強調，「提振民營經濟不是單方面成立一個新部門或者組一個新團隊能夠完成的，這需要整體的社會環境，服務環境和工作環境（配合）。」

譚浩俊表示，按照目前中央對民營經濟發展的重視以及推出的一系列相關政策、文件等，有利於民營經濟發展的宏觀環境已經形成，關鍵是地方能否把這些措施落實到位。