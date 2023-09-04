廣州一醫院設輻射門診 單次檢測千元

涵防護諮詢 輻射診療

據微信公眾號「廣州市第十二人民醫院訂閱號」9月2日發布消息，稱為了正確科普輻射相關的醫療衛生知識，方便市民對輻射類疾病的諮詢及就診，廣州市第十二人民醫院現於健康管理中心開設「核與輻射健康門診」。

多專科「輻射治療專家」看診

門診診療內容涵蓋輻射類的特色檢測項目，其中包括淋巴細胞染色體畸變分析和淋巴細胞微核檢測等。另外，輻射門診聚集該院職業病科、神經內科、血液內科等多名具豐富醫療經驗的輻射治療專家，為市民解答輻射方面的疑問，診治輻射相關疾患。

文章還表示「核污水有哪些潛在危害」，指出核污水中含有放射性物質，如氚、鍶-90、銫-137等，排入海洋後對生態系統和生物多樣性產生長期影響。文章稱，這些放射性物質可能累積在海洋生物體內，並通過食物鏈傳播到更高級別的生物；同樣污染水域的海鹽、海藻等水產包括製成品也可能存在被污染的安全風險。文章認為，整個食物鏈上的人和動物都將可能受到污染。

廣州市第十二人民醫院是廣州市核與輻射應急救援基地及核生化類收治醫院，一直開展相關疾病的研究與診治。

公開資料顯示，該院是廣州市一所集醫療、教學、科研、職業病防治為一體的三級綜合醫院。廣州市第十二人民醫院始建於1970年，並先後增掛3個牌子，包括廣州市職業病防治院、廣州市耳鼻咽喉頭頸外科醫院以及廣州市化學中毒救援中心。