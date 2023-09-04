海葵襲台4傷 明粵閩沿海登陸

綜合新華社、中新社報道，「海葵」昨下午3時40分在台東縣東河鄉登陸，成為繼2019年「白鹿」之後首個登陸台灣本島的颱風。昨日，台灣東半部及南部恒春半島風強雨驟。台東縣沿海鄉鎮有樹木被連根拔起、招牌被吹倒，部分街道一片狼藉；綠島有一處民宿倒塌，所幸人員及時撤出。台消防機構統計顯示，全台已通報災情169宗，4人受傷。

據中央氣象台預測，「海葵」今凌晨移入台灣海峽，其後向福建南部到廣東東部一帶沿海靠近，並將於明天下午至夜間在粵閩交界附近沿海登陸。

國家防總辦公室、應急管理部昨組織專題視像會商調度，與中國氣象局、水利部、自然資源部聯合會商研判「蘇拉」和「海葵」發展趨勢，調度福建、廣東、海南、黑龍江等省份，進一步細化落實防汛防颱風各項工作。

會商要求，強化預警和應急響應聯動，督促有關市縣密切監視颱風發展變化；強化防颱風人員避險措施，細化完善應急預案和防禦機制；組織颱風影響地區全面開展風險隱患排查整治。

蘇拉致福建45萬人受災

另外，「蘇拉」於昨上午8時許由廣東湛江移入北部灣海面。福建省政府防汛抗旱指揮部昨通報，截至前天（2日）下午6時，「蘇拉」已造成福建44.98萬人受災，轉移群眾16.89萬人，無人傷亡；農作物受災面積2412.34公頃，直接經濟損失8.72億元人民幣（約9.4億港元），倒損房屋144間。