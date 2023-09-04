貴州「村超」牽手英超 共推鄉村足球 簽戰略合作協議 英超代表：快樂足球理念一致

《貴州日報》報道，2023年中國國際服務貿易交易會正在北京舉行，其間貴州省政府、英國駐中國大使館、英國商業貿易部聯合主辦了旨在搭建互動平台並促進中英經貿合作、文化交流及推進服務貿易開放合作的活動。

貴州榕江縣村超管理中心與英格蘭足球超級聯賽則在交易會期間，簽署了關於促進足球發展的合作備忘錄，雙方將在培養足球人才、推動鄉村足球發展等方面深化交流合作。村超代表與英超代表還現場互贈足球。

英超代表胡兆衡表示，7月他和朋友相約到貴州榕江縣看了一場酣暢淋漓的足球賽。「置身於觀眾席，我被現場氣氛深深感染。那場面，那氛圍，遠遠超出了我們的想像。」胡兆衡說，不管英超還是「村超」，都希望通過體育帶給觀眾正向能量，讓大家在觀賞足球比賽時感受到運動帶來的快樂。「這一點，我們在村超切身感受到了。」胡兆衡稱，村超快樂足球的基因和英超擁有一致的價值理念，接下來雙方將在足球文化交流、宣傳推廣、人才培養、產業發展等方面攜手共贏，助力中國足球發展。

英方冀拓教科旅業合作

英國駐華貿易使節杜濤（Tom Duke）表示：「祝賀貴州『村超』所獲得的巨大成就，我們歡迎貴州代表訪問英國，考察英國社區足球發展並深入交流。」杜濤還說，希望這次「村超」與英超簽署戰略合作協議是英國和貴州在足球及商貿領域合作的新起點，並不斷拓展在教育、科技、旅遊等領域交流。

今年5月13日至7月29日，貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣（三寶侗寨）舉行和美鄉村足球超級聯賽，20支鄉村球隊為觀眾帶來98場比賽，吸引上百萬人次到場觀戰、逾5000萬網民在線觀看、全網流量突破300億次，被網民稱為「村超」。「村超」亦受到國外媒體和球員的廣泛關注，曾效力英超利物浦隊的英國足球明星歐文（Michael Owen）在「村超」期間透過影片送上祝福。