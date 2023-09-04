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意大利外長訪華 稱續簽帶路否需評估

【明報專訊】意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）昨天（3日）開始為期3天的訪華行程，他啟程前表示，意大利4年前加入中國「一帶一路」倡議以來，兩國貿易並未獲預期中的改善。羅馬政府將評估具體情况，決定是否續簽「一帶一路」協議。

據法新社報道，塔亞尼行前在意大利北部出席歐洲智庫一論壇時說，「『一帶一路』並沒帶來預期結果」。他稱，2022年意大利對華出口只有165億歐元，對法國和德國出口的貿易額則分別為230億歐元和1070億歐元。他在接受《米蘭財經周刊》採訪時也表示：「我們那些未參與該項目的歐洲合作伙伴，取得了比意大利更好的經濟成果。」

意大利政府2019年在債務重壓下加入「一帶一路」倡議，成為唯一參與該計劃的七國集團（G7）國家。意中簽署的「一帶一路」協議將於2024年3月到期。羅馬政府須考慮是否在年底前正式退出協議，屆滿將自動延長5年。

塔亞尼稱意大利希望繼續合作，但也必須對出口進行分析，需要國會就羅馬政府是否續簽「一帶一路」進行評估。他表示中國既是合作伙伴，也是「系統性的競爭對手」，他並稱仍希望與華建立牢固關係。

料鋪路梅洛尼訪華

塔亞尼此次訪華，將與中國領導人會談，並為意總理梅洛尼計劃10月訪華做準備。意大利方面透露，訪京期間，塔亞尼將特別會見外交部長王毅和商務部長王文濤。

王毅昨在全球智庫大會上發表視像致辭時稱，下月中國將主辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。中方願同國際社會一道，全面總結「一帶一路」倡議取得的成就和經驗，深入探討新起點上高質量共建「一帶一路」的思路和舉措。

相關字詞﹕貿易 訪華 一帶一路 中意關係

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