軍報批日炒作「台灣有事」

文章提到，日本正在擺脫「戰後體制」束縛，再次成為能發動戰爭的國家。文章還指出，日本防衛省7月公布2023年版《防衛白皮書》，強調擁有反擊能力是「威懾進攻的關鍵」，這是對戰後日本和平憲法的重大突破。同時，白皮書涉華部分較往年有增無減，並首次將台灣問題與日本安全掛鈎，炒作「台灣有事就是日本有事」，更是對二戰後國際秩序的嚴重挑釁。

軍報文章表示，日本宣布無條件投降70多年來，日本右翼勢力始終沒建立起正確歷史認知，「籠罩在日本上空的軍國主義陰雲並未散去，國際社會必須對日本軍國主義死灰復燃保持高度警惕」。文章稱，對日本來說，唯有認真反省侵略歷史，時刻牢記歷史教訓，才能避免在錯誤道路上愈走愈遠，才能取信於亞洲鄰國和國際社會。

新華社微信公眾號昨也發文回顧抗戰歷史，「14年山河不屈，14年浴血抗戰，中國人民取得了抗日戰爭的偉大勝利！」文章並稱：「今天，中國人民正在向第二個百年奮鬥目標邁進。回望來路，偉大的中華民族歷經苦難，鑄就輝煌；展望未來，新時代的中國朝氣蓬勃，踔厲奮發！」