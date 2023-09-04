紀念抗戰勝利78周年 北京：重立大國地位

李書磊出席座談會

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利78周年座談會昨日在北京舉行，中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席。央視報道，抗戰的偉大勝利，宣告了世界反法西斯戰爭的完全勝利，重新確立了中國在世界上的大國地位，使中國人民贏得了世界愛好和平人民的尊敬。

座談會上，中央統戰部、中央黨史和文獻研究院、中央軍委政治工作部負責同志和抗戰老戰士、青年學生代表先後發言，回顧歷史，闡述了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的意義。

在浙江衢州、黑龍江虎林、安徽宿州、山東平原、雲南騰沖等地，當地也展開了多種形式的愛國主義教育活動。在江西南昌新四軍軍部舊址陳列館，人們參觀主題展覽，聆聽抗戰故事。在位於北京的中國人民抗日戰爭紀念館，《晉察冀畫報》攝影文獻展昨起正式向公眾開放。

「九一八事變」被視為中國人民抗日戰爭的起點。位於瀋陽的「九•一八」歷史博物館以「紀念抗戰勝利，銘記不朽功勛」為主題舉行紀念活動。瀋陽審判日本戰犯法庭舊址陳列館、瀋陽北大營舊址陳列館當天也舉行紀念主題活動。

在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館勝利廣場，人們獻上鮮花、朗誦詩歌，以紀念抗戰勝利。

在重慶，社區群眾代表昨走進中共中央南方局舊址，重溫革命先輩堅持不懈鞏固和壯大抗日民族統一戰線的崢嶸歲月。

蔡英文主持秋祭 致謝台軍增軍費預算

另據中央社報道，台灣總統蔡英文昨赴忠烈祠主持「秋祭忠烈殉職人員典禮」，蔡英文擔任主祭官，副總統賴清德、行政院長陳建仁等人陪祭，並慰問烈士遺族代表。昨日也是台灣「軍人節」蔡英文在facebook發文稱，感謝台軍不分晝夜堅守崗位，守護台灣安全。蔡英文同時強調，政府要給台軍最大的支持，明年度的軍費總預算，達到6068億新台幣（約1549.4億港元），創下歷史新高。

央視昨播出對日本商界人士奧谷禮子、日本「繼承和發展村山談話會」理事長藤田高景等人的採訪，上述受訪者表示，正視歷史、反思罪行，中日關係才能前行。 奧谷禮子稱，日本過去發動了「九一八事變」等侵略行為，不承認這段歷史對日本人來說是可恥的，應該對中國道歉，才能使兩國關係進入下一階段。

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