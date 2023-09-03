服貿會開幕 習：電訊旅遊擴開放

2023年中國國際服務貿易交易會（服貿會）昨起在北京舉行5天，主題為「以開放引領發展，合作共贏未來」，開幕首日的全球服務貿易峰會，由國務院副總理何立峰出席並宣布峰會開幕，習近平致辭。

增自貿區 放寬服務業准入

新華社報道，習近平表示中國將着力擴大內需，加快建設強大國內市場，主動擴大優質服務進口，以中國大市場機遇為世界提供新的發展動力。他宣布，中國將積極開展服務貿易和投資負面清單談判，擴大電信、旅遊、法律、職業考試等服務領域對外開放，在國家服務業擴大開放綜合示範區以及有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港，率先對接國際高標準經貿規則。同時，放寬服務業市場准入，有序推進跨境服務貿易開放進程，提升服務貿易標準化水平，逐步擴大制度型開放。

晤IMF總裁 龔正盼助滬開放金融

商務部日前發布數據顯示，本屆服貿會有59個國家和24個國際組織設展辦會，總數比上屆多12個，整體國際化率超過20%。參展企業增加，共2400多間企業線下參展，其中世界500強和行業龍頭企業有500多間。

另據「上海發布」微信公眾號通報，上海市長龔正昨會見訪華的國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）時表示，期待IMF助推上海金融市場開放，促進更多國際性經濟組織在滬設立辦事機構，支持更多金融機構落戶上海。格奧爾基耶娃稱，IMF將與上海深化合作，推動全球經濟繁榮發展。格奧爾基耶娃此前已與總理李強、副總理何立峰，以及人行行長潘功勝會面。