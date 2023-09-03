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蘇拉一日兩登粵 93萬人疏散1死2傷 573公頃農地受災 今襲湛江漸減弱

【明報專訊】颱風「蘇拉」昨日先後在廣東珠海、陽江兩度登陸，帶來狂風暴雨，全省逾190個鎮街錄得100毫米以上的累積雨量。截至昨下午5時，廣東共提前疏散92.5萬人，全省農作物受災面積約573公頃。在「蘇拉」席捲珠三角期間，深圳福田區前日傍晚有大樹被強風吹倒，壓中一輛私家車，造成一人死亡、兩人受傷。

中央氣象台昨繼續發布颱風紅色預警，「蘇拉」今凌晨位於廣東湛江境內，強度為熱帶風暴級，以時速10至15公里向西移動，料今上午進入北部灣海面，逐漸減弱。

中新社報道，昨日凌晨3時30分，「蘇拉」以強颱風級在珠海市金灣區登陸後，進入珠海南部近海，當天下午1時50分再以強熱帶風暴級在陽江海陵島登陸。受「蘇拉」影響，廣東珠三角和雲浮、陽江、茂名等市出現了暴雨到大暴雨，全省逾190個鎮街錄得100毫米以上的累積雨量，其中17個鎮街超過250毫米。

深圳塌樹壓私家車 司機當場亡

「上游新聞」報道，前日傍晚5時40分左右，受颱風天氣影響，深圳福田區北環大道上一輛私家車行駛途中被倒樹壓中，救援人員切割樹幹、拆開車身後救出受困3人，其中男司機當場確認死亡，另外兩名乘客受傷。受風災影響，珠海保險業昨預計將支付相關保險賠款超1億元人民幣。

氣象專家表示，「蘇拉」將沿廣東西部近海海面向西偏南方向移動，繼續給該省中西部沿海和海域帶來嚴重風雨影響，其中珠三角地區有暴雨、大暴雨、局地特大暴雨。應急管理部通報，「蘇拉」或將在雷州半島第三次登陸，繼續影響廣東、廣西南部，海南北部沿海。瓊州海峽渡輪昨下午起全線停運，湛江吳川機場取消部分航班。

國家防總調整對廣東的防汛防颱風應急響應至三級，針對廣西啟動防汛防颱風四級應急響應，派出工作組協助指導防範應對工作。海南省海口市秀英港、新海港、鐵路南港昨下午1時停運，預計持續至9月5日。海南當局已督促提醒轄區2000餘艘客船、貨船、工程船等提前做好防風準備。

隨着「蘇拉」逐漸遠離，廣東深圳、珠海、汕頭、汕尾、揭陽、惠州、東莞、中山、江門等城市均解除「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）措施。

深珠機場復運 大橋重啟通關

廣鐵集團通報，從昨晨8時30分起逐步恢復進出廣東省列車行駛，包括京廣高鐵、貴廣高鐵、南廣高鐵、京廣普速鐵路等線路列車。珠澳拱北口岸、青茂口岸、珠澳跨境工業區專用口岸昨上午恢復通關服務，下午3時半，港珠澳大橋口岸也恢復全面通關。深圳機場及珠海機場航班亦恢復正常。

新華社引述廣東省氣象台提醒，颱風「海葵」目前正向福建南部到廣東東部沿海靠近，可能於周二（5日）至周三（6日）登陸，或嚴重影響廣東，防備工作不能鬆懈。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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