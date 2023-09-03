主打企業經驗 自詡「整合在野黨」 郭台銘半路殺出 台灣大選添變數

郭台銘上周一（8月28日）宣布將進行連署獨立參選總統，昨再辭去鴻海科技集團董事，宣示參選決心。此時，距離2024總統大選「藍綠白」三方爭霸局面明朗化僅月餘，郭台銘半路殺出，形成四方角力之勢。郭台銘自稱具有近50年的企業家歷練經驗，他向台人喊話，希望人民給他4年時間，他會將台灣變成「亞洲首富」，為台海帶來50年的和平。

下個月就73歲的郭台銘是外省人二代，祖籍山西晉城。郭在家中排名老二，上有一名姊姊，下有兩個弟弟。1949年，郭父攜家帶口來到台灣。作為第一代外省人，郭家生活拮据，一家6口全靠當警察的父親一人維持。1970年代，郭開始創業並創立鴻海。由於成為蘋果公司等美國企業代工廠，鴻海迅速發展，據《福布斯》榜單，郭台銘6次成為台灣首富。

上屆初選敗後淡出 藉捐新冠疫苗重起

數十年來，以富豪及「霸道總裁」形象示人的郭台銘，卻是政壇素人。自2019年爭取黨內總統初選失敗而退出國民黨後，郭台銘一度淡出政壇，但之後仍在暗自發揮影響力。到了2021年台灣新冠疫情高峰時，郭台銘以永齡基金會身分自掏腰包採購500萬劑輝瑞疫苗，再度躍上大眾視野。

今年初，郭台銘再度活躍，頻為參選發力，透露回國民黨參選意願。當時台灣作家苦苓批評，回顧郭台銘與國民黨的事迹，郭的行徑如同「渣男」。任憑外界議論，郭台銘到4月份依然宣布重回國民黨懷抱參加黨內總統初選。

今年5月國民黨最終決定拍板徵召新北市長侯友宜參選，郭台銘再度失利後曾表明將信守承諾，全力團結支持侯友宜。惟之後有關他獨立參選的風聲不斷，上周一，郭台銘選擇在總統府對面的張榮發基金會舉辦「主流民意大聯盟」記者會宣布「再戰」總統大選。他說，「我的參選，是為促成在野陣營的整合」，若在野不整合，將便宜民進黨總統參選人賴清德。

在主席台宣讀參選聲明時，郭台銘表情凝重：「我郭台銘，在幾位總統候選人當中，是唯一具備經營管理能力的企業家。是一位擁有將近50年實務經驗的企業家──放眼台灣政壇，捨我其誰？」

曾是藍營同路人，如今變成「攪局者」。對於郭台銘宣布參選，國民黨最先作出反應，發表聲明表示極度遺憾。國民黨主席朱立倫直言郭參選讓藍營的人Monday blue（憂鬱星期一），大家心情都很差，但國民黨團結支持侯友宜、團結所有力量的決心不改變；不能讓賴清德躺着選，更不能讓親痛仇快事情發生。

國民黨考紀會發文通函各地方黨部，要求黨員不得有為非黨籍參選人助選、助勢、連署、參與其活動等，或其他一切與黨中央決議相左的行為，如有違規，啟動黨紀懲處。對於郭參選，國民黨總統參選人侯友宜至今只是笑而不語，均未正面回應。

同是在野黨，台灣民眾黨的反應緩和。民眾黨發言人李頂立強調尊重郭的決定。民眾黨總統參選人柯文哲在第二天才表態，他說，民眾黨做過很多研究，只要郭台銘一選，就保證賴清德當選。

執政民進黨則對外表現出「漠然」的反應，該黨發言人張志豪表示，「這是國民黨的家務事，我們沒有特別的評論」。

因應外界關注參選進程，郭台銘辦公室昨表示，連署工作目前仍在規劃階段，本月領表登記後才會正式展開，請有意參與連署的民眾稍安勿躁。根據台灣中選會公布的期程，9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，11月14日前公告連署結果。本屆總統參選連署門檻約29萬人。

熟悉陸方官員 倡兩岸重啟談判

郭台銘至今並未闡釋其政綱，但他強調自己在產業圈具有將近50年的歷練，希望人民給他4年時間，台灣不但將成為亞洲首富，他還將為台海帶來50年的和平，台灣不會成為下一個烏克蘭。

繼5月在金門發表「金門和平宣言」，主張和大陸重新展開談判後，8月22日，郭台銘在金門進一步發表「金門和平倡議」，宣布投入2000萬美元（約1.56億港元）成立金門和平倡議基金會，逐步落實創設「兩岸和平協商辦公室」等八大事項。

投身政治前，鴻海旗下富士康在內地多有投資。郭台銘在2019年卸任鴻海董事長前，多年在大陸行走，並與地方諸侯及中央高層多有互動。

北京官方至今對郭參選一事未正式表態。不過，在郭台銘此前拋出「金門和平宣言」後，國台辦曾表示，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上重啟兩岸談判不是幻想，是現實可行之路。

評論料催化侯柯結盟 賴清德被輿論邊緣化

對於郭台銘攪渾選情的走向，台灣輿論有各種看法。台灣文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳對本報分析，郭參選，侯友宜與柯文哲勢必不滿，反而有機會促使國民黨、民眾黨合作，侯柯聯盟可能加速，郭反而成為侯柯聯盟的催化劑，非綠選民棄保的決策反而更容易。

前國民黨立委陳學聖預言「郭台銘登記機率很低」，因為生意人很清楚，他的民調在10%上下已到頂，宣布參選只是為了要有叫牌權。况且郭台銘若當選總統，很難做到利益迴避。陳學聖認為，當下選情在野陣營已經利空出盡，反而賴清德被輿論邊緣化，這在選舉是危險的事。

明報中國組

（台選觀察‧參選人系列四）