北京聞風：服貿會開幕 欲吸引更多外資／文：鍾鳴九

經過十多年發展，服貿會現已成為全球服務貿易領域規模領先的盛會，與廣交會、上海進博會一起成為中國對外開放三大標誌性展會平台。據商務部介紹，今年服貿會期間將首次舉辦「投資中國年」服務業擴大開放專場推介大會，集中宣介中國服務業擴大開放政策，意在吸引更多跨國公司來華投資興業。

2022年中國內地服務進出口總額達到近6萬億元（人民幣，下同），同比增長12.9%，連續第九年位居全球第二。今年上半年，中國內地服務進出口總額達3.1萬億元，同比增長8.5%，其中知識密集型服務貿易同比增長12.3%，佔服務貿易總額的比重提升至43.5%。

對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡分析，中國經濟整體復蘇環境下，服務業比製造業恢復速度更快，其中知識密集型服務貿易出現積極現象，體現了內生發展動力。未來，隨着全國版和自貿試驗區版跨境服務貿易負面清單公布，將進一步推動服務貿易發展。

國家主席習近平今天將通過視像向服貿會全球服務貿易峰會致辭。此前他向金磚國家工商論壇閉幕式發表的致辭中稱，中國將堅定推進高水平開放，擴大市場准入，縮減外資准入負面清單，提升現代服務業開放水平。

7月以來，中國商務部召開了多次外資企業圓桌會，聽取外資企業在華經營情况、問題訴求及意見建議。8月中旬，國務院出台「關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見」，從6方面提出24條政策措施。

優化營商環境 落實對外開放承諾

崔凡表示，這24條措施內容細緻且務實，許多方面體現了對外商訴求、目前所面臨癥結的專門回應，針對性強。他亦指，無論是中美商務部定期會晤機制的確立、與外企的經常性溝通以及外商投資投訴機制的建立完善等，都是在推動外商關切問題的解決，不斷優化營商環境，落實對外開放承諾。

上半年，中國消費、投資、出口和就業數據不及預期，中央政府近期密集出台新政提振市場。崔凡認為，穩預期穩信心很重要，同時也要看到，當前的一些困難，還有其他因素的影響，包括疫情引起的國際經濟形勢大動盪、美國加息等政策影響，看待中國經濟還需一定定力。

文：鍾鳴九