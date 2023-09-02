軍事法院院長程東方免職 去向未明

海軍少將程東方去年12月30日剛由全國人大常委會任命為軍事法院院長，此次免職後，去向未明。程東方2005年出任解放軍駐港部隊法律處處長、新聞發言人，被內地官媒喻為香港駐軍的一張「名片」。2015年底離港，歷任軍事法院副院長、四川省軍區政委、軍事檢察院檢察長。

曾被喻港駐軍「名片」 8年前離港

昨日人大常委會通過新修訂的《行政復議法》、《外國國家豁免法》、「關於《修改民事訴訟法》的決定」，通過了全國人大常委會關於延長授權國務院在粵港澳大灣區內地九市開展香港法律執業者和澳門執業律師取得內地執業資質和從事律師職業試點工作期限的決定。

全國人大常委會委員長趙樂際在閉幕會上表示，《外國國家豁免法》填補了涉外領域相關立法空白，為保護中國公民、法人、組織正當權益，促進對外友好交往，維護國家主權、安全、發展利益提供了有力法治保障。

當天全國人大常委會並舉行憲法宣誓儀式，重新擔任外交部長的王毅，以及許宏才和新任全國人大常委會副秘書長陳福利、馮怡等人進行憲法宣誓。