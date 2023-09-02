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深圳警方換一哥 資深國保趙勇履新

【明報專訊】深圳市人大常委會昨日（1日）表決通過，任命趙勇接替劉國周，擔任深圳副市長、市公安局長。趙勇現年53歲，曾長期在公安部國內安全保衛局（俗稱國保局）任職。

趙勇昨在市人大常委會會議上，接過深圳人大常委會主任駱文智頒發的任命書，正式宣誓就任。趙勇同時是深圳公安局黨委書記、督察長，市委政法委第一副書記。劉國周已於今年7月獲任廣東省公安廳長。

百度保存的浙江公安廳「領導信息」頁面顯示，趙勇是吉林四平人，畢業於公安大學，曾任公安部國保局三處幹部、科員、副主任科員、主任科員，九處主任科員、副處長、處長，國保局、防範和處理邪教犯罪工作局辦公室主任、副巡視員。

2017年2月，浙江省政府宣布趙勇擔任省公安廳副廳長（掛職兩年）；該省政府2019年4月再通報，免去趙勇的公安廳副廳長職務。趙勇之後的去向，在公開渠道難以找到。按照內地官員掛職安排，掛職鍛煉期滿後，官員回原單位工作或者留用、提拔。

分析：中央盼守好國安「南大門」

國保局是公安部一局，近年有報道稱改名政治安全保衛局，加掛公安部港澳台事務辦公室牌子。前公安部副部長孫力軍2013年起兼任一局局長，是趙勇上司。孫力軍在2020年初被查，2年後判處死緩。

最近20年，深圳公安局經歷李峰、李銘、劉慶生、劉國周，到現在趙勇5任局長。前三人是長期在廣東本地任職的黨政「文官」，2020年7月時任北京公安局副局長的劉國周南下深圳任職時，「武官空降」曾一度引起關注。對於熟悉國內安全工作的趙勇此次上任，廣東警界資深人士分析，顯示中央繼續期盼深圳守好國家安全「南大門」。

明報記者

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