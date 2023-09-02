深圳停車場設廁所供三餐 供逾萬民工暫避 內媒指蘇拉或成建國後襲粵最強颱風

深圳新聞網報道，昨晚10時許，珠江口的珠海市萬山區（外伶仃）自動氣象站錄得超過17級陣風（風速每小時222公里）。深圳市氣象台昨下午2時將全市颱風橙色預警信號升級為紅色，是「山竹」過後時隔5年再次發出最高級別防颱預警。

珠海深圳海陸空停運

自前日起，深圳各港口及客運碼頭已停運；昨上午11時10分起，進出深圳地區所有車站的火車全部停運；中午12時起深圳機場暫停航班運行，清空滯留旅客；昨晚7時起，深圳地鐵列車及車站全部停止服務，全市高速公路交通管制，入口封閉。

深圳政府口岸辦昨晚通報，深圳灣口岸暫停通關服務，直至另行公告。來往香港西九龍站及內地的高速鐵路列車服務也暫停。大鵬新區海上漁排已全部清空人員，區內沙灘、海濱公園、登山口均已關閉。

《深圳晚報》報道，深圳全市範圍昨實行「五停」（停工、停業、停市、停運、停課）。深圳灣體育中心地下停車場設為臨時安置區，周邊工地大量外地民工被疏散在此。現場臨時安置了電風扇、冰塊，加裝20多個移動廁所，提供三餐，派駐警務人員。社區人員稱，該地下停車場數年來未發生過雨水倒灌，他們也已配備有抽水機保障安全。

廣東昨有12個市縣把颱風預警升級到紅色。除了深圳，珠海、汕尾、揭陽、汕頭、惠州、中山等沿海城市陸續宣布實行「五停」。

港珠澳深圳灣大橋全線封閉

珠海市昨實施交通管制，非應急救援車輛禁止上路，全體市民需留在安全場所，解除時間另行通告；橫琴口岸暫停通關服務，港珠澳大橋主橋臨時封橋。

根據上級調派，廣州消防水域救援專業隊共派出13消防車、8艘消防救援艇、50名消防救援人員跨區域增援珠海。

同時，惠州市廣惠高速東延線海灣大橋臨時封閉，瓊州海峽省際客滾運輸將於今天下午停運。廣鐵集團宣布，昨晚8時至今天傍晚6時，進出廣東省列車全部停運。

國家海洋預報台預計昨至今天中午，廣東揭陽至江門沿海海面將升高0.8米到2米，近岸海面有巨浪。昨日中午，廣東陸豐市湖東鎮出現海水倒灌，海水沒過堤岸湧入沿岸街道與店舖。國家防總將針對廣東的防汛防颱風三級應急響應提升至二級。

「蘇拉」也將帶來暴雨，預計昨起三天，廣東、福建、廣西、海南等地將有暴雨，福建九龍江、廣東韓江可能發生超警戒洪水，部分中小河流可能發生大洪水。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676