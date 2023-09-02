明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

深圳停車場設廁所供三餐 供逾萬民工暫避 內媒指蘇拉或成建國後襲粵最強颱風

【明報專訊】內地《南方日報》報道引述中央氣象台消息，指「蘇拉」橫掃珠江口，倘維持超強颱風威力，有可能成為1949年以來襲擊廣東的最強颱風，深圳、珠海昨（9月1日）按下「暫停鍵」防颱，海陸空和鐵路交通停止運作，港珠澳大橋、深圳灣大橋全線封閉。其中深圳共轉移安置30餘萬人，開放市內全部841個庇護中心，有一萬多名民工臨時入住深圳灣體育中心地下停車場避險。

深圳新聞網報道，昨晚10時許，珠江口的珠海市萬山區（外伶仃）自動氣象站錄得超過17級陣風（風速每小時222公里）。深圳市氣象台昨下午2時將全市颱風橙色預警信號升級為紅色，是「山竹」過後時隔5年再次發出最高級別防颱預警。

珠海深圳海陸空停運

自前日起，深圳各港口及客運碼頭已停運；昨上午11時10分起，進出深圳地區所有車站的火車全部停運；中午12時起深圳機場暫停航班運行，清空滯留旅客；昨晚7時起，深圳地鐵列車及車站全部停止服務，全市高速公路交通管制，入口封閉。

深圳政府口岸辦昨晚通報，深圳灣口岸暫停通關服務，直至另行公告。來往香港西九龍站及內地的高速鐵路列車服務也暫停。大鵬新區海上漁排已全部清空人員，區內沙灘、海濱公園、登山口均已關閉。

《深圳晚報》報道，深圳全市範圍昨實行「五停」（停工、停業、停市、停運、停課）。深圳灣體育中心地下停車場設為臨時安置區，周邊工地大量外地民工被疏散在此。現場臨時安置了電風扇、冰塊，加裝20多個移動廁所，提供三餐，派駐警務人員。社區人員稱，該地下停車場數年來未發生過雨水倒灌，他們也已配備有抽水機保障安全。

廣東昨有12個市縣把颱風預警升級到紅色。除了深圳，珠海、汕尾、揭陽、汕頭、惠州、中山等沿海城市陸續宣布實行「五停」。

港珠澳深圳灣大橋全線封閉

珠海市昨實施交通管制，非應急救援車輛禁止上路，全體市民需留在安全場所，解除時間另行通告；橫琴口岸暫停通關服務，港珠澳大橋主橋臨時封橋。

根據上級調派，廣州消防水域救援專業隊共派出13消防車、8艘消防救援艇、50名消防救援人員跨區域增援珠海。

同時，惠州市廣惠高速東延線海灣大橋臨時封閉，瓊州海峽省際客滾運輸將於今天下午停運。廣鐵集團宣布，昨晚8時至今天傍晚6時，進出廣東省列車全部停運。

國家海洋預報台預計昨至今天中午，廣東揭陽至江門沿海海面將升高0.8米到2米，近岸海面有巨浪。昨日中午，廣東陸豐市湖東鎮出現海水倒灌，海水沒過堤岸湧入沿岸街道與店舖。國家防總將針對廣東的防汛防颱風三級應急響應提升至二級。

「蘇拉」也將帶來暴雨，預計昨起三天，廣東、福建、廣西、海南等地將有暴雨，福建九龍江、廣東韓江可能發生超警戒洪水，部分中小河流可能發生大洪水。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞