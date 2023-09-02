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蔡英文晤美眾院軍委會副主席

【明報專訊】美眾院軍事委員會副主席惠特曼（Rob Wittman）周四率團抵台，展開3天訪問。他昨日會見台灣總統蔡英文時表示，若有任何國家或勢力對台灣發動無端武力攻擊，美國「一定會非常強硬地回應」。

倘台遇襲 美「會強硬回應」

據中央社，惠特曼也提及對台軍售的延宕問題，強調美方須持續對台有效的軍售，確保台灣保持並強化自衛能力。他表示，美國眾議院兩黨都非常重視190億美元沒有交付的軍售，稱必須予以交付，美國非常重視印太地區和平及繁榮，會持續盡力維持。

蔡英文感謝惠特曼等人長期在美國國會推動友台法案，關心台灣安全議題，稱當前面對威權主義擴張，民主伙伴的團結合作更加重要，期待能與美國等國家共同守護區域穩定與繁榮。

另外，美國國防安全合作署（DSCA）去年12月宣布軍售台灣總額約1.7億美元的火山車載布雷系統（Volcano），項目包括火山布雷系統、M977A4重型卡車、M87A1反戰車地雷，及M88、M89訓練用地雷等。台國防部前日送交立法院的2024年度預算書披露，台灣向美國採購的火山車載布雷系統共計14套，7套將於今年底運交台灣，另7套預計在2026年度運交，主要用於阻止、遲滯解放軍登陸。相關金額略有調整，總計為1.5億美元。

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