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李強訪印尼 南海爭議成焦點 新地圖惹鄰國不滿 分析：東盟峰會前施壓

【明報專訊】中國外交部昨日（1日）宣布，國務院總理李強下周二（5日）起出訪4天，出席在印尼舉行的第26次中國-東盟（10+1）領導人會議、第26次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第18屆東亞峰會（EAS），並正式訪問印尼。李強此行旨在促進中國與東南亞的經貿合作、區域經濟一體化，惟近期南海主權爭議亦成為外界關注議題。

東亞系列峰會下周二起在印尼雅加達舉行3天（5至7日），外交部發言人汪文斌昨介紹，中方期待系列會議促進團結、深化合作、聚焦發展，一是進一步加強經貿、新興產業等各領域合作；二是加快恢復人員往來，加強文化、教育、媒體、智庫交流，夯實民意基礎；三是推進區域經濟一體化進程，維護地區產供鏈穩定暢通；四是維護以東盟為中心、開放包容的區域合作架構，堅持真正的多邊主義，反對搞「小圈子」製造分裂、損害地區和平穩定。

中方：反對損害地區和平穩定

李強此行是他就任總理後對亞洲國家的首次訪問，也是中國總理時隔5年再次到訪印尼。近期南海主權爭議又再冒起，除了中國海警在南沙、西沙對菲越兩國船隻噴射水炮強硬執法，自然資源部近日公布的「2023年版標準地圖」將南海諸島等爭議地區劃入中國版圖，也引發馬來西亞、印尼、菲律賓、越南和印度等國不滿。

菲律賓總統小馬可斯昨表示，菲政府將對中國發布的新版地圖採取適當行動，「現在九段線已經延長到十段線，我們必須對所有這些做出反應，我們一定會做出反應」。新加坡媒體《CNA》分析認為，中國在東盟峰會召開前發表地圖，是欲向與會者施壓。

美國總統拜登將於9月10日訪問越南，但東亞峰會由副總統賀錦麗代為出席。美國之音引述專家指，這顯示美國在東南亞的外交政策上更重視雙邊關係，而非多邊關係；「也許有一天，東南亞國家就必須自己照顧好自己」，也恐讓東盟明年制定更多對北京有利的政策。

消息：習料缺席G20 李強代理

另邊廂，二十國集團（G20）領導人峰會9日至10日在印度新德里舉行。路透社引述消息稱，中國國家主席習近平可能缺席G20峰會，預計由李強出席。美國總統拜登同日表示，希望習近平能夠出席。不過《衛報》指，美方官員預期習近平及拜登較可能在11月於三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）會議期間會晤。

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