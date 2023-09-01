黔桂古寨迎高鐵時代 貴陽南寧全線通車 西部出海添新道

新華社報道，在首發車G4308次列車停靠的站台上，壯鄉百姓敲響銅鼓，演奏民俗歌曲，載歌載舞慶祝貴南高鐵全線開通營運。貴南高鐵是中國「八縱八橫」高速鐵路網包頭（銀川）至海口通道的重要組成部分，線路自貴陽鐵路樞紐龍里北站引出，向南經貴州省黔南布依族苗族自治州，廣西河池市、南寧市，接入南寧鐵路樞紐南寧東站；全線設貴陽北、荔波、環江、河池西、都安、南寧北等13座車站。

加快旅業發展 提升西部貨運能力

貴南高鐵穿越了地質環境複雜多變的中國南方喀斯特地貌，沿線分佈毛南族、瑤族、布依族等30多個少數民族聚居區。《人民日報》指，貴南高鐵開通將極大便利沿線各族人民群眾出行，加快旅遊等產業發展，對支持民族地區高質量發展具有十分重要的意義。貴南高鐵的「貴（陽）荔（波）段」已於今年8月8日開通營運。黔南荔波是世界自然遺產地，貴荔段開通以來，荔波每天新增至少6000名乘高鐵抵達的遊客，全線投入營運後這一數字有望翻番。

貴南高鐵也是黔桂兩地首條設計時速達到350公里的高鐵，全線貫通後，除了黔桂兩地間旅程時間從5個小時壓縮到兩個多小時，還將釋放始建於20世紀的黔桂鐵路貨運能力。「黔桂鐵路每減少1對客車，就可以增加1.3對貨車的運輸能力。」中國鐵路南寧局集團有限公司副總經理黃一寧說，貴南高鐵開通後將有效提升既有黔桂等西部陸海新通道中線通道鐵路幹線的貨運能力。