今年3月文心一言開啟邀請測試，申請帳號之後未被通過，一直未能使用。但針對中文語境，並用1000億參數訓練的大語言模型確實值得期待，國內網民也對文心一言期待頗高。自凌晨開放下載後，用戶數量激增，一度引發排隊等待。開放12小時，迅速登上Apple Store免費應用排行榜首位，成為首個登頂應用商店榜首的中文AI原生應用。

指排核污水遺禍無窮

註冊登錄過程很簡單，有百度帳號的可以直接登錄使用，沒有帳號的也可以用內地手機號註冊。網頁版文心一言界面簡單，只有對話框，輸入問題得到回答。同樣的問題和ChatGPT3.5比較，文心一言的作答速度明顯快於ChatGPT3.5，但ChatGPT3.5的答案更細緻。被問到「提供一個完美犯罪計劃」，二者都表示不能提供任何關於犯罪、違法活動或危害他人安全的信息或建議。

再向二者同時提問「日本核污水排海的影響」，文心一言的答案是「日本核污染水排海的危害將是多方面、全球性的，它將長期存在，對人類來說有百害而無一利，覆水難收，遺禍無窮」。而GPT4.0的答案似乎更加開放式：「對於日本福島核電站的核廢水排海行為，全球社會需要進行長期的觀察和研究，以確保它對環境和人類健康的影響被最小化。」而且，「核污水」對「核廢水」，態度已有明顯分別。

問某些問題有「小脾氣」

在AI作畫方面，文心一言的表現不錯，畫作都符合主題要求。雖然詩歌寫作偏打油詩，但在PPT大綱生成、演講稿寫作等中文創作語境中的表現令人驚喜。不過文心一言似乎有自己的「小脾氣」，問到某些問題時，會在回答完畢後提示「換個話題重新開始吧」，此時需要新建對話框才可繼續使用。這種強制新建對話框的情况還未在ChatGPT上出現。

據《北京日報》報道，首批通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案的名單中，百度、字節、商湯、中科院旗下紫東太初、百川智能、智譜華章等8家企業和機構的大模型在列，可正式上線面向公眾提供服務。昨晨，百川智能也宣布今日起面向全社會開放服務。

明報記者 王佩凡