明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐京周記：文心一言核污有態度

【明報專訊】今年的人工智能大模型戰依舊硝煙四起，京東、華為等國內大廠紛紛下場，國外ChatGPT、Midjourney也虎視眈眈。昨日凌晨，突然收到百度面向社會發布文心一言的消息，立刻從牀上爬起來下載。然後收到朋友們的消息轟炸，大家都說在內地終於用上了不用翻牆的穩定大語言模型，紛紛開始使用。

今年3月文心一言開啟邀請測試，申請帳號之後未被通過，一直未能使用。但針對中文語境，並用1000億參數訓練的大語言模型確實值得期待，國內網民也對文心一言期待頗高。自凌晨開放下載後，用戶數量激增，一度引發排隊等待。開放12小時，迅速登上Apple Store免費應用排行榜首位，成為首個登頂應用商店榜首的中文AI原生應用。

指排核污水遺禍無窮

註冊登錄過程很簡單，有百度帳號的可以直接登錄使用，沒有帳號的也可以用內地手機號註冊。網頁版文心一言界面簡單，只有對話框，輸入問題得到回答。同樣的問題和ChatGPT3.5比較，文心一言的作答速度明顯快於ChatGPT3.5，但ChatGPT3.5的答案更細緻。被問到「提供一個完美犯罪計劃」，二者都表示不能提供任何關於犯罪、違法活動或危害他人安全的信息或建議。

再向二者同時提問「日本核污水排海的影響」，文心一言的答案是「日本核污染水排海的危害將是多方面、全球性的，它將長期存在，對人類來說有百害而無一利，覆水難收，遺禍無窮」。而GPT4.0的答案似乎更加開放式：「對於日本福島核電站的核廢水排海行為，全球社會需要進行長期的觀察和研究，以確保它對環境和人類健康的影響被最小化。」而且，「核污水」對「核廢水」，態度已有明顯分別。

問某些問題有「小脾氣」

在AI作畫方面，文心一言的表現不錯，畫作都符合主題要求。雖然詩歌寫作偏打油詩，但在PPT大綱生成、演講稿寫作等中文創作語境中的表現令人驚喜。不過文心一言似乎有自己的「小脾氣」，問到某些問題時，會在回答完畢後提示「換個話題重新開始吧」，此時需要新建對話框才可繼續使用。這種強制新建對話框的情况還未在ChatGPT上出現。

據《北京日報》報道，首批通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案的名單中，百度、字節、商湯、中科院旗下紫東太初、百川智能、智譜華章等8家企業和機構的大模型在列，可正式上線面向公眾提供服務。昨晨，百川智能也宣布今日起面向全社會開放服務。

明報記者 王佩凡

上 / 下一篇新聞