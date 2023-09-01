美援台8000萬美元「外國軍事融資」

中央社報道，這是美國總統拜登7月底動用總統撥款權提供軍援後，美國第二度對台特殊軍援。涵蓋項目包括：防空與海岸防衛系統、裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道導彈、網絡防禦與先進通訊設備等。美國國務院表示，這些物資將加強台灣自我防衛能力，並提升海域意識和海上維安能力。

將台比作「國家」

據美聯社報道，美國過去的對台軍售是根據其他授權批准的，並未涉及國家地位的意涵。這筆軍援使用的措辭，將台灣比作一個「民族國家」或「國家」。美國官員說，向台灣提供「外國軍事融資」軍援，不代表政策出現改變，過往亦曾提供給非盟。

另外，台灣國防部昨日向立法院提交年度解放軍「軍力報告書」，提到中共中央總書記習近平提出「堅定不移推進祖國統一進程」，顯見可能在其第三任期內推動解決「台灣問題」進程。美國前白宮國安顧問歐布萊恩近日亦表示，大陸可能在兩年內武統台灣，美國需要協助台灣備戰。

解放軍：以武謀獨是蚍蜉撼樹

在北京的國防部記者會上，發言人吳謙針對美國軍援台灣一事稱，民進黨當局妄圖「以武謀獨」是蚍蜉撼樹，不自量力。至於台方認為大陸可能會在未來幾年解決台灣問題，吳謙表示「中國必須統一，也必然統一」，永遠不要低估解放軍維護國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。