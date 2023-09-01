武漢病毒所石正麗 列中科院士候選人

【明報專訊】中國科學院昨日公佈，武漢病毒所專家石正麗入圍中科院「生命科學和醫學學部」院士有效候選人。被稱為「蝙蝠女俠」的石正麗曾被捲入新冠病毒源頭風波，被外媒指「製造人工病毒」，她曾公開要求美國前總統特朗普為他聲稱新冠病毒來自她的實驗室道歉。
曾捲新冠病毒源頭風波
促特朗普道歉
「澎湃新聞」報道，中國科學院、中國工程院昨日分別發布公告，宣布2023年院士增選推薦、增選提名工作結束，有效候選人的人數分別為583人、655人，一共1238人。而最終「兩院」院士增選總名額將不超過169名。其中，中國科學院院士增選名額共79名，中國工程院院士增選總名額不超過90名。
在公布的2023年中科院院士增選有效候選人中，石正麗入圍該院「生命科學和醫學學部」，推薦人是中科院院士舒紅兵。
公開資料顯示， 石正麗現任中科院武漢病毒所新發傳染病研究中心主任、武漢國家生物安全實驗室副主任、生物安全三級實驗室主任、生物安全工作委員會主任、新發病毒學科組組長。主要開展蝙蝠等野生動物新病毒發現、分子流行病學與跨物種感染分子機理研究。
在2003年SARS疫情大爆發後，石正麗帶領研究團隊，在全國各地調查蝙蝠棲息洞穴，採集各類蝙蝠樣品做病毒檢測，尋找SARS病毒蹤迹，為SARS蝙蝠起源提供有力證據。此外她還在蝙蝠中發現並鑑定了腺病毒、圓環病毒等新病毒，進一步證實蝙蝠是多種病毒的自然宿主。
3年前新冠疫情爆發，她因此被捲入新冠病毒源頭風波。對此，石正麗接受《科學》雜誌採訪時，稱美國前總統特朗普應為他聲稱冠狀病毒來自她的實驗室道歉。她認為，將新冠疫情政治化耗盡了她對病毒起源調查的所有熱情。她2021年受訪時說：「我不知道世界怎麼變成這個樣子，向一個無辜的科學家持續潑髒水。」