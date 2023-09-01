武漢病毒所石正麗 列中科院士候選人

曾捲新冠病毒源頭風波

促特朗普道歉

「澎湃新聞」報道，中國科學院、中國工程院昨日分別發布公告，宣布2023年院士增選推薦、增選提名工作結束，有效候選人的人數分別為583人、655人，一共1238人。而最終「兩院」院士增選總名額將不超過169名。其中，中國科學院院士增選名額共79名，中國工程院院士增選總名額不超過90名。

在公布的2023年中科院院士增選有效候選人中，石正麗入圍該院「生命科學和醫學學部」，推薦人是中科院院士舒紅兵。

公開資料顯示， 石正麗現任中科院武漢病毒所新發傳染病研究中心主任、武漢國家生物安全實驗室副主任、生物安全三級實驗室主任、生物安全工作委員會主任、新發病毒學科組組長。主要開展蝙蝠等野生動物新病毒發現、分子流行病學與跨物種感染分子機理研究。

在2003年SARS疫情大爆發後，石正麗帶領研究團隊，在全國各地調查蝙蝠棲息洞穴，採集各類蝙蝠樣品做病毒檢測，尋找SARS病毒蹤迹，為SARS蝙蝠起源提供有力證據。此外她還在蝙蝠中發現並鑑定了腺病毒、圓環病毒等新病毒，進一步證實蝙蝠是多種病毒的自然宿主。

3年前新冠疫情爆發，她因此被捲入新冠病毒源頭風波。對此，石正麗接受《科學》雜誌採訪時，稱美國前總統特朗普應為他聲稱冠狀病毒來自她的實驗室道歉。她認為，將新冠疫情政治化耗盡了她對病毒起源調查的所有熱情。她2021年受訪時說：「我不知道世界怎麼變成這個樣子，向一個無辜的科學家持續潑髒水。」