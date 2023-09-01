鴻雁接力達維 西太三颱共舞

中央氣象台首席預報員董林對央視解釋，在季風爆發期間，西北太平洋上副熱帶高壓的南界北收，給熱帶系統讓出一定的空間，加之此時海溫較高，為颱風形成提供較好條件，就有可能同時出現幾個颱風。

董林說，颱風路徑主要受副熱帶高壓影響，當副熱帶高壓呈帶狀分佈，其南側的颱風一般趨向西或西北；當颱風行進中國東部海域時，若副熱帶高壓斷裂，颱風會在斷裂處轉向北或東北方向移動。但在多渦旋活動時，颱風不僅受副熱帶高壓的影響，還會受其他颱風、南亞高壓（夏季對流層上部強大而穩定的高壓），以及西南季風等多個系統的共同影響，颱風路徑的預報難度增加。

西北太平洋地區出現3個或以上颱風同時存在的情况偶有發生，1985年就曾出現4個颱風一度並存情况。而2012年8號颱風「蘇拉」、9號颱風「達維」、10號颱風「海葵」也在8月形成「三颱共舞」局面，並於8月3日起短時間內先後登陸中國東部。