明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

鴻雁接力達維 西太三颱共舞

【明報專訊】今年第9號颱風「蘇拉」、10號颱風「達維」相繼在8月24日、25日生成，11號颱風「海葵」亦於28日成型。雖然「達維」在29日逐漸散去，但12號颱風「鴻雁」很快於30日晚上成型接力。目前在西太平洋有9號「蘇拉」（超強颱風）、11號「海葵」（強烈熱帶風暴）和12號「鴻雁」（強烈熱帶風暴）3個颱風。

中央氣象台首席預報員董林對央視解釋，在季風爆發期間，西北太平洋上副熱帶高壓的南界北收，給熱帶系統讓出一定的空間，加之此時海溫較高，為颱風形成提供較好條件，就有可能同時出現幾個颱風。

董林說，颱風路徑主要受副熱帶高壓影響，當副熱帶高壓呈帶狀分佈，其南側的颱風一般趨向西或西北；當颱風行進中國東部海域時，若副熱帶高壓斷裂，颱風會在斷裂處轉向北或東北方向移動。但在多渦旋活動時，颱風不僅受副熱帶高壓的影響，還會受其他颱風、南亞高壓（夏季對流層上部強大而穩定的高壓），以及西南季風等多個系統的共同影響，颱風路徑的預報難度增加。

西北太平洋地區出現3個或以上颱風同時存在的情况偶有發生，1985年就曾出現4個颱風一度並存情况。而2012年8號颱風「蘇拉」、9號颱風「達維」、10號颱風「海葵」也在8月形成「三颱共舞」局面，並於8月3日起短時間內先後登陸中國東部。

上 / 下一篇新聞