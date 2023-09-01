狂風暴雨料3天 粵閩多地停工停學 最高級颱風預警 廣鐵4000列火車停運

中央氣象台昨發布最高級的颱風紅色預警，「蘇拉」中心今晨零時位於距離香港東偏南方向約315公里，強度維持超強颱風級，中心最大風力16級（時速約198公里），移動路徑不能排除在海面向西推進。應急管理部指出，「蘇拉」路徑、量級和影響區域存在不確定性，防汛防颱風形勢複雜嚴峻，將給廣東和福建帶來嚴重影響。

粵東近岸或現4至7米巨浪

中央氣象台預報，廣東、福建部分地區連日有暴雨，其中粵東南局部今天有300毫米特大暴雨。南海預報減災中心發布海浪紅色警報，粵東近岸海域將出現4至7米的巨浪到狂浪，粵西則有2至3米浪，油井、海上風電等平台作業人員已撤離。福建廈門沿海也出現2.5至3.5米浪。

同時，國家海洋預報台警報昨起至9月3日都有風暴潮，「蘇拉」導致福建福州至廣東茂名之間逾千公里沿岸海面升高。其中，今天下午至明日下午，福建廈門至廣東汕尾沿海將出現0.7到1.8米的風暴增水。

閩南粵東海面升高1.8米

廣東省防汛防旱防風總指揮部昨晚決定將防風Ⅱ級應急響應提升為最高的Ⅰ級，該省深圳、珠海、東莞、中山、惠州、汕頭、潮州、揭陽、汕尾、江門、河源、梅州等地將中小學秋季開學時間延遲至9月4日。省內多間大學也推遲新生報到日期。

深珠機場停飛

汕尾表示「蘇拉」極大概率在當地登陸，在當地防颱風Ⅰ級應急響應結束前，全市實施停課、停工、停產、停運、停業等「五停」措施。深圳也實施「五停」，全市1676艘漁船全部回港避風；而廣州認為颱風距離當地有一定距離，決定分區實施「五停」，北部從化、花都仍要上課。

同時，廣州白雲機場昨晚也對是否停航未有定案，建議旅客提前向航空公司了解航班動態。深圳和珠海機場可能直接受颱風襲擊，今天陸續停飛，恢復時間將根據颱風情况而定。

廣鐵集團通報，為確保旅客列車運輸安全，8月31日至9月3日停運列車3975列，其中動車組3540列，呼籲旅客出行前先查詢動態。廣東省內昨起多條海上航線航班暫停營運，包括穗港直通船。

福建方面，海事局要求漳州、廈門海域客渡運船舶停航、水上施工作業項目停工、施工船人員撤離、危險品船離泊、船舶遠離橋樑和重點設施。浙江寧波、台州等地也停止部分水上客渡運航線和部分沿海涉水工程。接下來，颱風「海葵」預計將於9月3日晚上登陸閩浙交界沿海。

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