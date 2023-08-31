川山洪4死48失蹤 工地負責人涉瞞報被捕

8月21日淩晨金陽縣爆發山洪，位於金陽縣境內蘆稿林河下游的蜀道集團沿江高速JN1（金寧一）標段項目部鋼筋加工場的民工駐地板房被冲毁。當時官方通報成功救出79名被困工人，6人失蹤。經搜救，於8月23日至27日累計打撈上岸4具遇難者遺體。

新華社報道，隨着搜救和核實工作的深入，當局發現項目施工企業上報失聯人數存在疑問。省級層面成立失聯調查處置領導小組，警方傳喚調查項目部及勞務公司人員，同步展開查證走訪、數據分析等工作，並到民工來源地雲南、貴州實地詢問核查。

經排查梳理，山洪襲擊時，項目工地內有201人，仍有48人至今失蹤。

通報稱已多次預警未轉移

官方通報稱，災害發生前，防汛應急等相關部門對該工地進行多次預警和調度，項目部安全負責人、值班人員收到消息，但並未按照要求及時組織人員避險轉移。

習指示國務院調查 嚴肅處理

國家主席習近平指示全力搜尋失聯人員，妥善做好家屬安撫等善後工作；國務院要派出工作組，全面展開調查，依法嚴肅處理相關責任人。