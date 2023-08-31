川山洪4死48失蹤 工地負責人涉瞞報被捕

【明報專訊】四川省政府昨（30日）在涼山州金陽縣召開記者會，通報「8·21」山洪災害瞞報事件，證實洪災共造成四川省屬國企蜀道集團一處高速公路工地4人遇難、48人失蹤，該項目部及勞務公司有5名責任人涉嫌「不報、謊報安全事故罪」被刑事拘留。
8月21日淩晨金陽縣爆發山洪，位於金陽縣境內蘆稿林河下游的蜀道集團沿江高速JN1（金寧一）標段項目部鋼筋加工場的民工駐地板房被冲毁。當時官方通報成功救出79名被困工人，6人失蹤。經搜救，於8月23日至27日累計打撈上岸4具遇難者遺體。
新華社報道，隨着搜救和核實工作的深入，當局發現項目施工企業上報失聯人數存在疑問。省級層面成立失聯調查處置領導小組，警方傳喚調查項目部及勞務公司人員，同步展開查證走訪、數據分析等工作，並到民工來源地雲南、貴州實地詢問核查。
經排查梳理，山洪襲擊時，項目工地內有201人，仍有48人至今失蹤。
通報稱已多次預警未轉移
官方通報稱，災害發生前，防汛應急等相關部門對該工地進行多次預警和調度，項目部安全負責人、值班人員收到消息，但並未按照要求及時組織人員避險轉移。
習指示國務院調查 嚴肅處理
國家主席習近平指示全力搜尋失聯人員，妥善做好家屬安撫等善後工作；國務院要派出工作組，全面展開調查，依法嚴肅處理相關責任人。