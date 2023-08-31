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深港一卡通啓售 京滬灣區搭車可用 售價68元人民幣 採交通部標準通內地327市

【明報專訊】「深港一卡通」昨日在深圳正式發行，卡上同時有深圳通、八達通兩個電子錢包，分別用人民幣和港幣增值，可在香港和內地327個城市的公共交通工具通用，一卡通售價為每張68元人民幣（見表）。

《南方都市報》報道，根據深圳政府的工作部署，該市交通運輸局推動粵港澳大灣區交通互聯互通，從深港交通出行便利入手，聯合深港兩地企業，解決深港兩地公共交通一體化問題，推進便民利民措施落地。

一卡包含深圳通八達通

深港一卡通又稱深港互通行卡，由深圳市深圳通有限公司和八達通卡有限公司聯合發行，卡上的深圳通電子錢包符合交通運輸部主導的「全國交通一卡通」標準（卡面印有「交通聯合 China T-union」標誌），即可於該標準覆蓋的內地327個城市使用，互聯互通範圍包括京津冀、長三角、珠三角、長江經濟帶等內地幾乎所有主要城市。

根據深圳通官網，一卡通的售價為每張68元人民幣，無需押金，卡內亦不包含增值金。消費前須先向卡內增值，適用於各地的市區內公共巴士、渡輪和城市軌道交通。港人北上深圳，可通過深圳通App、深圳地鐵站客服中心、深圳通自助客服終端等方式購買增值；而在香港則可以在八達通錢包充值港幣。

據深圳通公司董事長許華林表示，深圳通公司聯合香港八達通推出深港一卡通，實現在香港及內地327個城市的公共交通場景下使用，給粵港澳大灣區的公共交通出行帶來極大便利。另外，深圳通還聯合支付寶、Alipay HK合作升級推出「深港一碼通」，實現深港兩地交通一碼通行；亦推出「深港一票通」服務，方便兩地市民購買跨境巴士車票，即可以實現「公交＋地鐵＋跨境巴士」一票通行的體驗。

深圳市交通運輸局二級巡視員徐忠平亦表示，深港一卡通等產品的發行，有效解決深港居民往來交通的實際問題，全方位提高出行便利，增強市民獲得感。

有深民感「沒必要」

往來兩地支付寶微信足夠

深港一卡通方便兩地市民來往，不過有經常往來深港兩地的深圳居民張小姐表示，目前深港兩地搭乘地鐵和購物消費，已有支付寶、微信等多種電子支付方式，「這已經很足夠了，沒必要還去辦一張深港一卡通，而且68元比香港的八達通貴」。亦有意見認為，深港一卡通適用範圍廣，往內地差旅必備，全國至少93個地區對「全國交通一卡通」推出乘車優惠折扣。

此外，深圳通還計劃在今年與澳門展開互聯互通工作。

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