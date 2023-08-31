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連勝文：郭要求換侯 國民黨不退讓

【明報專訊】國民黨副主席連勝文前晚接受廣播節目訪問時透露，他受黨主席朱立倫指派，在3星期前曾與鴻海創辦人郭台銘溝通，但郭台銘要求「郭上侯（友宜）下」，不給彈性，所以無法談。據最新民調顯示，宣布獨立參選的郭台銘支持度，在4名總統參選人中敬陪末座。

連勝文表示，郭台銘需要近29萬份連署書，才能獲得獨立參選資格；全台縣市連署需要挨家挨戶，一般人沒有大規模資源，無法做到。連強調國民黨不會退讓，國民黨總統參選人侯友宜經正當程序選出，不會因為郭台銘有錢就否定黨內程序正義。

至於是否促成國民黨與民眾黨間的默契，將郭台銘邊緣化，連勝文說，國民黨秉持開放態度，樂意與其他志同道合人士，「為維護和平、保護下一代努力」。

藍營函黨員 助郭違紀懲處

中央社報道，國民黨考核紀律委員會（考紀會）主委黃怡騰昨指出，郭台銘已於28日宣布獨立參選，從此以後郭台銘的所有參選活動都是競選行為，考紀會已發函各地方黨部，要求黨員不得為非黨籍參選人助選、助勢、連署、參與其活動等，或有其他一切與黨中央決議相左的行為，如有違規，啟動黨紀懲處。

郭民調敬陪末座

參選分票柯最多

台灣鏡新聞昨公布2024總統大選最新民調，若為3組參選人，民進黨參選人賴清德獲34.3%的支持度、民眾黨柯文哲27.1%，國民黨侯友宜16.2％；若加入郭台銘，賴仍穩居第一獲33.4%支持度、柯文哲減至22.7%、侯友宜降到15.3％，郭台銘獲12.9%支持度排名最末。數據顯示，郭台銘參選對柯文哲的民調影響最大。

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