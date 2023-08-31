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韓正王毅晤祁湛明 雙方倡增經貿合作 提疆港黎智英案 英外相：不避艱難對話

【明報專訊】國家副主席韓正、外長王毅昨天（30日）在北京分別與英國外相祁湛明（James Cleverly）會面，雙方均表達關係回穩和加強經貿合作意願。韓正表示，經貿合作是中英關係健康穩定發展的基礎，兩國政府要為企業創造良好營商環境，積極探索務實合作新增長點；王毅也說，中英理應加強宏觀政策協調，為世界經濟復蘇注入強勁動力。祁湛明表示，兩國政府應共同努力密切經貿聯繫，釋放經濟活力，加強在科技、人工智能、綠色能源等領域的合作；他也稱不迴避艱難對話，直接向中方提疆港人權議題。

王毅：中英應當增正常交往

新華社報道，韓正對祁湛明表示，面對當前國際形勢中的風險挑戰，中英要秉持相互尊重、合作共贏的精神，照顧彼此核心利益和重大關切，在國際和地區事務中保持溝通，共同推動世界和平與發展。王毅與祁湛明舉行會談時也指出，只要堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，中英關係就能排除干擾障礙，展現生機活力，開闢廣闊前景。

王毅對祁湛明說，「你一直期待訪華，體現了對中國的重視和對華的積極姿態，中英應當開展並加強各方面的正常交往」，中方始終致力於發展穩定互惠的中英關係，理應推動中英關係向前發展而不是後退。

新華社：祁稱英堅持一中

在會談中，王毅闡述了中方在台灣問題上的立場，強調「台獨」與台海穩定水火不容，英方應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策。新華社引述祁湛明對王毅稱，英國政府在台灣問題上的立場沒有變化，堅持一個中國政策；英方致力於加強對華溝通，採取積極行動解決困難，增進理解，擁抱機遇；英國企業期待開展更多對華合作，開拓中國市場。

祁湛明在社交平台X（前稱Twitter）拍攝短片解釋，一些人認為他不應訪華，「但我們不能在其他方面忽視中國，我們必須與中國合作解決影響我們所有人的問題」。祁湛明認為中英之間在一些領域存在根本分歧，惟與中國接觸不意味着要迴避艱難的對話，他此行就是要面對面地表達英方的擔憂。他說，在北京期間就新疆、香港、壹傳媒創辦人黎智英以及英國議員被制裁問題向中方提出質疑。

路透社報道，英國外交部表示祁湛明在有關香港的詳細討論中，強調了北京實施的《國家安全法》對權利和自由造成的損害，進而對中國的國際聲譽造成的損害。祁湛明也關切台海穩定、新疆人權問題。中國外交部昨強調「涉港、涉疆問題，純屬中國內政，別國無權干涉」。

分析指重啓經濟對話即成功

祁湛明此次訪行是時隔5年再有英國外相訪問中國，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅向中通社表示，對祁湛明此訪不能抱有太大期望，但如果能重啟中英年度經濟對話，關係有所緩和，這就算是成功了。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純分析，對有重大實質性進展並不抱太多奢望，但重啟訪問、恢復接觸本身已意義重大，意味着雙方都有強烈意願恢復雙邊關係。

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