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內地旅業紛叫停日本團 退團退機票增 有旅社料難「十一」成行

【明報專訊】日本福島核污水排海後，中日不僅陷入外交罵戰，民間交流也出現障礙。本月中旬剛恢復出境團、曾被視為今年內地十一黃金周出境遊大熱目的地日本，在上周四（24日）排污後熱度急劇下降，陸續出現退團、退機票等情况，本報昨日獲悉，有內地旅行社已明確禁止組團赴日。

內地康輝旅行社一名代理昨向本報記者表示：「目前日本旅行團已被公司內部禁止。」該名代理未能確定相關「禁令」是主管部門要求，還是公司自行作出，但表示其他旅行社也已「不讓發日本團」或有相近意向。

旅社代理未言原因 稱同行亦禁

一間大型旅行社的負責人則對《環球時報》表示，部分已經報名十一期間日本團的遊客選擇退團，該旅行社將全額為類似團客辦理退款。十一期間5天日本團價格約1萬元人民幣左右，16人起組團，但目前旅行社未能確定能否成團，建議自由行最為保險。

中國文旅部本月10日公布恢復出境團隊遊第三批名單，當時中國各大旅遊平台上，日本成為十一出遊搜索熱度第一的目的地。內地北方一間機票代理公司向本報表示：「由於團體遊都是提前定下的日程，近期赴日旅行團並未受到影響。但未來情况並不樂觀。」

目前除了赴日團或陷入淡市，自由行熱度亦有減退迹象。內地媒體引述航空公司透露，本周赴日機票預訂量比上周減少，退票量也有所增加。

另據日本時事通訊社報道，日本國家警察廳迄今已收到225宗騷擾電話報案，日本政府稱正尋求電信公司幫助攔截這些電話。NTT東日本公司表示，應政府要求，該公司昨設立客戶服務中心，專門處理海外騷擾電話。

日指「電話戰」波及醫院 京促免使館受擾

日本經濟產業大臣西村康稔昨在記者會上，就大量可能來自中國的騷擾電話表示「極為遺憾且憂慮」，他稱這些電話甚至打到福島縣的醫療機構，「這是確實關乎到人命的狀况，希望立即停止（相關行為）」。西村還表示看到中國消費者抵制日本化妝品的報道，希望與經濟界和產業界合作共同應對。

中國外交部發言人汪文斌昨也表示，中方已就中國駐日本使領館遭受滋擾，向日方提出嚴正交涉，敦促日方依法處置，切實保障中國駐日使領館、在日機構、企業、公民和赴日中國遊客的安全。

明報記者

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