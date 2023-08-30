中美商務部增溝通渠道 設工作組解經貿問題

晤雷蒙多 李強促減少摩擦對抗

雷蒙多今天將結束為期4天的訪華之旅。新華社引述雷蒙多對李強表示，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鈎，願與中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展；美方也願與中方加強在人工智能、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。

李強指出，中美經貿關係的本質是互利共贏；把經貿問題泛政治化、泛安全化，不僅嚴重影響兩國關係與互信，也損害兩國企業和人民的利益，將給全球經濟帶來災難性影響。他說，雙方應加強互利合作，減少摩擦對抗，共同推動世界經濟復蘇，應對全球性挑戰。

在與李強會晤前，雷蒙多昨先後與中國文旅部長胡和平、副總理何立峰會面，雙方同意2024年上半年在中國舉辦「第14屆中美旅遊領袖峰會」，雷蒙多還表示雖然美國在保護國家安全方面永不妥協，但也永遠不會尋求與中國經濟脫鈎。

據央視昨報道，前天，商務部長王文濤與雷蒙多會談近4個半小時，宣布在兩國商務部之間成立一個工作組，由中美副部長級和司局級的政府官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法；工作組每年舉行兩次副部級會議，兩名部長經常溝通，每年至少會面一次。

雙方還啟動出口管制信息交流機制，將按照各自法律，就出口管制信息進行交流解釋；雙方同意，兩國專家將就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務信息保護問題展開技術磋商。

另邊廂，美國國會眾議院外交委員會主席麥考爾就此發表聲明，稱建立工作組是「幼稚的，也是危險的」，呼籲拜登當局叫停。