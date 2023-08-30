郭柯同場不同步 避提商合作否

中央社報道，郭台銘日前曾邀柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜喝咖啡、商討合作，因此昨晚郭、柯兩人互動格外引發關注。關於二人寒暄內容，郭台銘對台媒說，因現場太吵，柯文哲講什麼他也沒聽到；至於今天是否會與侯友宜、柯文哲喝咖啡，郭台銘表示，他要逐桌敬酒，希望給他一點時間。柯文哲在後台等待期間，未有回應是否與郭台銘整合、是否將與郭會面等問題。

朱立倫：嚴肅處理撐郭黨員

國民黨主席朱立倫昨就郭台銘宣布參選總統一事表示，此時如果只有自我只會親痛仇快，不要讓民進黨「放鞭炮」躺着選，呼籲共同為主流民意，即「下架民進黨」努力。他說，國民黨全黨一致堅定支持侯友宜，堅定支持黨提名人選，（對於黨員支持郭台銘）會嚴肅按照黨紀處理。

外界認為郭參選等同保送民進黨總統參選人賴清德，民進黨黨團書記長莊瑞雄昨稱，民進黨沒有如此想法，會全力拚戰，爭取最好成績。