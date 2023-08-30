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郭去馬 國台辦前官員批分化在野黨 王在希：讓賴撿便宜 《環時》：親痛仇快

【明報專訊】鴻海創辦人郭台銘宣布參加2024總統大選，大陸國台辦前副主任王在希昨日表示，郭台銘此舉無法整合主流民意大聯盟，反而會導致在野黨派更不團結。他說，如果在野黨不能真正整合，很可能這次機會又會喪失，最後「讓賴清德撿便宜」；官媒《環球時報》亦以大篇幅引述台灣輿論觀點，批評郭台銘參選是「親者痛仇者快」，讓民進黨坐收漁翁之利。

北京官方至今對郭台銘參選一事未正式表態，不過，王在希是軍方情報系統出身、台灣問題專家，曾任國台辦副主任、海協會副會長，現任全國台灣研究會副會長，其觀點被視為有一定代表性。

王在希在微博短片中表示，郭台銘宣布參選，提及目的是為「整合」，但在野黨反應負面。他認為郭台銘無法整合主流民意大聯盟，因為整合的核心問題在於誰當老大、誰當副手，如今實際上將導致整個在野聯盟進一步分裂。首先導致國民黨分裂，因為郭台銘支持者多是地方勢力，突顯國民黨地方黨部對中央的矛盾；國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲的支持者也重疊，多是反對民進黨「抗中保台」者。

王料郭侯柯「分贓」式妥協

王在希推測，有可能在大選前幾個月，三方觀察民調後，選擇進行「權力分贓」式妥協。他指出，台灣選舉特性從歷史上來看，基本靠政黨提名、全黨動員，是黨與黨之間的競爭。這次選舉，郭台銘以無黨派獨立參選，沒有黨派的動員、組織能力，比較難團結。郭台銘在2020年韓國瑜參選總統時也是搞造勢，最後「兩敗俱傷」。

《環球時報》昨亦以大篇幅報道郭台銘宣布參選，形容郭台銘參選是攪動台灣政壇，標題質疑「以戰逼和的起手式？玉石俱焚的大豪賭？」文章並引述台灣多家媒體的輿論內容，指出郭台銘的舉動只會讓在野陣營更加分裂，親者痛仇者快，讓民進黨坐收漁翁之利，稱「民進黨的竊喜抑制不住」。

學者指京素少提大選 免綠營炒作

對於北京表現仍「十分克制」，台灣文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳對本報表示，北京對於台灣的大選一貫比較低調，主要是為免綠營借題發揮來進行「反中、反陸」、或「大陸試圖影響選舉」的政治操作。

鈕則勳認為，郭台銘參選，侯友宜與柯文哲勢必不滿，反而有機會促使國民黨、民眾黨合作，侯柯聯盟可能加速，郭台銘反而成為侯柯聯盟的催化劑，非綠選民棄保的決策反而更容易。

據國台辦官網披露，國台辦主任宋濤昨在山西出席2023年「台商台青走晉來」活動時表示，目前兩岸關係面臨「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」兩條道路、兩種前景的選擇，希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅守民族大義，旗幟鮮明地堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展行穩致遠。

明報記者

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