專家料核水兩年入華海域

海洋污染基線調查料2025完成

「澎湃新聞」報道，此次調查按照「摸清家底、發現問題、分析原因、提出對策」的總體思路，以全國近岸海域和283個海灣為重點，以摸清中國管轄海域各類污染物本底、各海灣生態環境狀况和人類活動影響等為主要目標，全面掌握海洋生態環境基本狀况和變化趨勢，為新時期準確分析研判海洋生態環境保護面臨的突出問題和環境風險，實施有針對性的政策措施，制定中長期規劃目標任務，實現精準、科學、依法治污等提供重要的基礎信息和決策依據。

另據《科技日報》報道，北京師範大學國家安全與應急管理學院研究員、參與福島核事故後西太平洋海洋環境的應急監測與評估工作的余雯預測，此次日本排海的核污水會借助洋流迅速向整個海洋系統擴散，且在大概一年半到兩年內進入中國海域。「核污染水經洋流運輸和擴散，其中一些放射性物質還會被海洋生物所吸收。」余雯表示，大海確實具有一定的稀釋作用，但日本長達30年的排海計劃仍具有不確定性，考慮到環境和生態的脆弱性，需謹慎應對。

大連海事大學智庫首席專家高之國說，日本一直在做「問題只在於氚元素」的誤導，但世界上很多科學家都有一個共識，就是核污水裏含有達64種核放射元素，七成以上都是超標的，多核素設備難以完全處理，「氚可能還不是最危險的」。