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中日互指使領館遭騷擾 日媒：官商機構屢收+86電話 東電4日6000通

【明報專訊】日本啟動福島核污水排海後，中國反日情緒高漲。有人在網上呼籲並向日本打電話抗議以及抵制日貨，在北京的日本大使館及各地日本領事館為防備抗議遊行，已提高警戒水平。同時，中國駐日本使領館也遭到電話騷擾，觸發中日互相指摘。

據共同社消息，在啟動福島核污水排海後，日本國內的商家機構接到大量以中國大陸國際區號「+86」開頭的騷擾電話，其中包括政府機關、學校甚至水族館。

福島麵家收3語提「核」來電

福島市長木幡浩上周六（26日）在facebook上發帖說，市政府在兩天內接到了大約200個類似的電話，當地的學校、餐館和酒店也成為了攻擊目標。

東京電力公司昨透露，由開始排放福島第一核電站「處理水」的24日至27日，從中國打到該公司的電話合計超過了6000通。東電表示「不便透露詳情」。

「福島中央電視台」25日引述一名在福島縣經營4間拉麵店的男子稱，他自當日上午10時起陸續收到騷擾電話，說着普通話、日語和英語，但聽不懂談話內容，只聽到對方有時語氣強硬、大喊大叫，並提及「處理水」及「核」等字眼。這名店主續指，對方單方面掛斷電話後，以同一號碼每分鐘致電餐廳一次，4間店全日共收到約1000個同類電話。

屢收日境騷擾電話 華使嚴正交涉

日本內閣官房長官松野博一昨在記者會上稱，東京電力福島第一核電站處理水排海後，日本國內多次接到從中國打來的騷擾電話，對此「感到極其遺憾和憂慮」；針對中國發生抵制日貨及取消赴日旅遊的狀况，松野博一表示「強烈敦促中方採取呼籲民眾冷靜行動等妥善舉措，發布準確的信息」。

同一時間，中國駐日本使領館也表示頻繁遭受電話騷擾。據中國駐日本大使館網站消息，日本外務事務次官岡野正敬昨天下午召見中國駐日大使吳江浩，吳江浩就中國駐日本使領館遭受滋擾提出嚴正交涉，表示近日中國駐日使領館接到大量來自日國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾。中方敦促日方依法處置，切實保障中國使領館館舍、人員及在日機構、企業、公民和來日中國遊客人身安全。

日本駐中國大使館敦促在華日本公民謹慎行事。日本大使館上周五在其網站上發布警告稱：「外出時要盡量謹慎，比如不要在不必要的情况下大聲說日語。」

中國外交部昨表示，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益。發言人汪文斌表示：「我們強烈敦促日方正視各方合理關切，停止核污染水排海，同周邊鄰國等利益攸關方充分協商，切實以負責任的方式處置核污染水。」

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