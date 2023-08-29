來華者明起毋須驗新冠

新冠邊境管控全面放開

隨着疫情趨於緩和，中國自去年底開始鬆綁防疫措施，放棄「動態清零」政策。今年初，當局將新冠疫情降級為「乙類乙管」，民眾感染也不用隔離，但入境中國前仍然要做病毒核酸或抗原檢測。當時，海關總署發布公告稱，自2023年1月8日起，取消入境人員全員核酸檢測，所有入境人員（自香港、澳門入境除外）均需向海關申報入境前48小時內新型冠狀病毒核酸檢測結果。

今年4月，官方再一次放鬆管制。4月25日，外交部新聞發言人毛寧表示，為進一步便利中外人員往來，本着科學精準、安全有序的原則，中方將進一步優化遠端檢測安排。自4月29日起，所有來華人員可以登機前48小時內抗原檢測代替核酸檢測，航空公司不再查驗登機前檢測證明。

本月初，中國疾控預防控制中心公布了7月份全國新型冠狀病毒感染疫情情况，7月全國發熱門診診療量以及新冠重症病例數都呈現出波動下降趨勢。相比6月，7月全國報告的新增新冠重症病例及死亡病例分別減少1513及174宗。