中美商務部長會晤 同稱雙方經貿事關世界

王文濤讚雷蒙多樂與華往來

王文濤與雷蒙多會晤了大約兩小時。路透社報道，雷蒙多說，中美兩國保持穩定的經濟關係「極其重要」，這也是全世界的期待。她說：「這是一個複雜的關係、具有挑戰性的關係。我們當然會在一些問題上意見相左，但我想，如果我們能直接、開放和務實，我們能取得進展。」

雷蒙多表示，在涉及國家安全的問題上，中美沒有妥協或談判的空間。雷蒙多對王文濤說：「正如你所說，我們的貿易和投資關係的絕大部分項目不涉及國家安全。在這方面，在符合我們最佳共同利益的那些領域，我們致力於推進貿易和投資。」

在正式會晤前，王文濤表示，中美經濟關係不僅事關兩國，也對世界重要。他讚賞雷蒙多，說她樂於與中國貿易往來，稱準備好與美方一起努力為美國和中國企業「促進更加有利的政策環境」。

內地專家：放鬆技術出口考驗美誠意

《環球時報》引述多名內地專家強調，雙方能否就放鬆對華技術出口管制方面達成一些建設性成果，將是對美國誠意的考驗。

中國社科院美國問題專家呂祥表示，需要看雷蒙多訪華期間，美方在糾正從特朗普時期開始的錯誤貿易政策方面有沒有進展，在對中國科技企業「無端打壓」方面、在對技術出口的「無端限制」方面能否表現出一點誠意；如果美方企圖繼續搞兩面手法或所謂「平衡術」，中美關係在未來可能遇到更大的麻煩。