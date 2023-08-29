明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中美商務部長會晤 同稱雙方經貿事關世界

【明報專訊】商務部長王文濤昨（28日）上午在北京會見訪華的美國商務部長吉娜．雷蒙多（Gina Raimondo）。王文濤稱，中美經濟關係不僅事關兩國，也對世界重要。雷蒙多也表示，兩國保持穩定的經濟關係「極其重要」，這也是全世界的期待。內地專家指，保持中美之間穩定的經貿關係需要的是切實的行動，而不僅僅是言辭；當前中美雙方的關係依然在低谷，雖然美國做了一點點姿態，但這還不能算是真正的善意或顯示誠意。

王文濤讚雷蒙多樂與華往來

王文濤與雷蒙多會晤了大約兩小時。路透社報道，雷蒙多說，中美兩國保持穩定的經濟關係「極其重要」，這也是全世界的期待。她說：「這是一個複雜的關係、具有挑戰性的關係。我們當然會在一些問題上意見相左，但我想，如果我們能直接、開放和務實，我們能取得進展。」

雷蒙多表示，在涉及國家安全的問題上，中美沒有妥協或談判的空間。雷蒙多對王文濤說：「正如你所說，我們的貿易和投資關係的絕大部分項目不涉及國家安全。在這方面，在符合我們最佳共同利益的那些領域，我們致力於推進貿易和投資。」

在正式會晤前，王文濤表示，中美經濟關係不僅事關兩國，也對世界重要。他讚賞雷蒙多，說她樂於與中國貿易往來，稱準備好與美方一起努力為美國和中國企業「促進更加有利的政策環境」。

內地專家：放鬆技術出口考驗美誠意

《環球時報》引述多名內地專家強調，雙方能否就放鬆對華技術出口管制方面達成一些建設性成果，將是對美國誠意的考驗。

中國社科院美國問題專家呂祥表示，需要看雷蒙多訪華期間，美方在糾正從特朗普時期開始的錯誤貿易政策方面有沒有進展，在對中國科技企業「無端打壓」方面、在對技術出口的「無端限制」方面能否表現出一點誠意；如果美方企圖繼續搞兩面手法或所謂「平衡術」，中美關係在未來可能遇到更大的麻煩。

上 / 下一篇新聞