明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

藍「遺憾」 盼郭回心轉意 綠「尊重」 促勿操弄恐懼

【明報專訊】郭台銘宣布獨立參選總統，國民黨表示極度遺憾，會堅定步伐、團結一致完成政黨輪替目標，相信郭台銘會信守當初「盡最大努力支持侯市長勝選」的承諾，歸隊支持國民黨總統參選人侯友宜；若有黨員為郭台銘公開助選，將由權責單位嚴肅處理。

國民黨透過新聞稿指出，中常會於3月22日通過授權主席以「徵召」形式產生總統候選人，經公平公正程序，由侯友宜勝出；郭台銘亦已明確承諾要支持侯友宜勝選，更將重要政見託付給侯友宜，促其認真實現，不管現在提出任何理由，都不應推翻其三番五次且白紙黑字的承諾、違逆捍衛台灣的共同理念。

國民黨員為郭助選視作違紀

國民黨表示，對於郭台銘的心意及其團隊的動向與想法，都有清楚掌握，相信郭台銘最後仍然會歸隊與「下架」民進黨的「主流民意」團結在一起，支持國民黨及侯友宜一起下架民進黨，而非親痛仇快的保送民進黨、保送賴清德；若有黨員為郭台銘公開站台、動員掃街及作其他公開助選的行為，將視為違反《黨員行為規範》，將由權責單位嚴肅處理。

民進黨發言人張志豪回應郭台銘宣布投入總統大選表示，這是國民黨的家務事，民進黨沒有特別評論；只要符合資格條件，每個選民都可以參選，尊重其決定。

張志豪說，希望各方陣營能聚焦政策理性思辯；毫無事實根據的造謠抹黑攻擊、一味的政治口水批評，甚至操弄戰爭恐懼威脅人民，只是更加裂解社會，完全沒有必要。

上 / 下一篇新聞