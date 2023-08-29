藍「遺憾」 盼郭回心轉意 綠「尊重」 促勿操弄恐懼

國民黨透過新聞稿指出，中常會於3月22日通過授權主席以「徵召」形式產生總統候選人，經公平公正程序，由侯友宜勝出；郭台銘亦已明確承諾要支持侯友宜勝選，更將重要政見託付給侯友宜，促其認真實現，不管現在提出任何理由，都不應推翻其三番五次且白紙黑字的承諾、違逆捍衛台灣的共同理念。

國民黨員為郭助選視作違紀

國民黨表示，對於郭台銘的心意及其團隊的動向與想法，都有清楚掌握，相信郭台銘最後仍然會歸隊與「下架」民進黨的「主流民意」團結在一起，支持國民黨及侯友宜一起下架民進黨，而非親痛仇快的保送民進黨、保送賴清德；若有黨員為郭台銘公開站台、動員掃街及作其他公開助選的行為，將視為違反《黨員行為規範》，將由權責單位嚴肅處理。

民進黨發言人張志豪回應郭台銘宣布投入總統大選表示，這是國民黨的家務事，民進黨沒有特別評論；只要符合資格條件，每個選民都可以參選，尊重其決定。

張志豪說，希望各方陣營能聚焦政策理性思辯；毫無事實根據的造謠抹黑攻擊、一味的政治口水批評，甚至操弄戰爭恐懼威脅人民，只是更加裂解社會，完全沒有必要。