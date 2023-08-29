郭台銘去馬 國民黨：保送賴清德 稱參選因在野整合欠進展 不讓台成烏克蘭

中央社報道，郭台銘選擇在總統府對面的張榮發基金會舉辦「主流民意大聯盟」記者會，宣布決定以總統參選人的身分，投入2024總統大選。現場開放許多支持民眾進場，當郭台銘講到重點之處，台下支持者就歡呼鼓掌，揮舞旗幟，氣氛熱絡。

郭台銘在致辭指出，基於對台灣政經局勢的憂心，更基於對台灣民主社會的信念，過去幾個月以來，他一直努力號召在野陣營團結整合，遺憾的是，過去3個多月來，在野力量仍各有計算，整合工作完全沒有進展。「我的參選，是為促成在野陣營的整合」，他說，若在野不整合，將便宜民進黨總統參選人賴清德。

稱20年人均GDP超星成「亞洲首富」

郭台銘提到，他在幾名總統參選人當中，是唯一具備經營管理能力的企業家、是一名擁有將近50年實務經驗的企業家，「放眼台灣政壇，捨我其誰」；面對台海與中美關係的「兵凶戰危」，台灣絕對不能成為烏克蘭，他也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭。他承諾若給他4年時間，保證會為台海帶來未來50年的和平，為兩岸建立深厚的互信；經濟成長率將超過一倍，也會發展科技與經濟，讓台灣於20年內超越新加坡，成為亞洲人均本地生產總值最高的「亞洲首富」。

不怕大陸打「鴻海牌」

對於若大陸以鴻海經營施壓，郭台銘回應說：「如果我犧牲個人財產，他（大陸）不要來打台灣，我願意重新做我的模具工人，但是我不能聽從他的指派。」他並稱，如果中國大陸敢這樣做，全世界還有哪個國家、哪個企業敢在中國大陸投資，這是中國大陸要向國際大廠解釋的，「何况他們的經濟糟透了」。

郭台銘宣布參選後，台灣明年的總統大選形成「四腳督」局面，參選的分別還有賴清德、國民黨侯友宜及民眾黨柯文哲。謝衣鳯對於郭台銘宣布參選總統表示，所有希望政黨輪替的民眾都非常緊張及失望。她指出，郭台銘獨立參選就是保送民進黨總統參選人賴清德、保送民進黨。

獨立參選 需29萬人連署

郭台銘會以獨立參選人身分爭取連署。根據台灣中選會規劃，未獲黨籍提名的正副總統獨立參選人，登記參選時間為9月13到17日。連署門檻方面，依《總統副總統選舉罷免法》規定，連署人數應達最近一次正副總統選舉選舉人總數1.5%，約29萬人。且郭台銘向中選會申請連署時，就要提出副手人選。台灣從1996年總統直選以來，曾有5組通過連署參選正副總統門檻的前例，但未有獨立參選者當選紀錄。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676