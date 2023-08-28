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「勇鷹」原型機亮相 漢翔促研下一代台造戰機

【明報專訊】台灣在經國號戰機誕生30年後，研製出另一架台造的「勇鷹」號新式高級教練機。負責勇鷹號整機設計的漢翔公司總經理馬萬鈞強調，防衛自主只要開始就不能停，「該是研發下一代戰機的時候了」。專家分析，台灣當年因具備研製IDF經國號戰機能力，因此成功獲得F-16戰機；若有能力研發ADF（先進防禦型戰機），才有希望取得F-35戰機。

據中央社報道，馬萬鈞認為，應先開始着力於系統件研發，若研製初教機希望自製率提升至75%，若要研製下一代戰機因考慮台灣特殊處境，恐更不容易外購必要系統件，期待自製率能推展至95%，以落實真正的「整機」台造。

馬萬鈞說，防衛自主是正確道路，有助於提升防衛實力與經濟能力。製造一架新型飛機並開始量產或出廠時，即是投入下一代飛機研發的開始，「發展一架飛機大約15年的時間，再加上量產，要25年之後才能完成部署」。

專家：倘能研發ADF

或有望獲F-35

台灣空軍前副司令張延廷說，「是否研製ADF是籌碼問題」。他表示，美方當年願軍售台灣F-16戰機，起源於台灣有能力製造經國號戰機。因美方願軍售150架F-16，台灣將原計劃自造300架IDF減至約150架；張認為台灣若開始研製ADF，「就可能藉此獲得F-35戰機」。

張延廷亦分析，台灣目前仍不具備隱形、相位陣列雷達等第5代戰機基礎，囿於基礎條件不足，研製經費恐相當高昂，且成效有限。他建議台灣可與美國政府商談，透過與洛克希德馬丁等軍火公司的「按比例共同設計」方式研製下一代戰機，台灣也能藉此獲得寶貴經驗與資源。

相關字詞﹕教練機 戰機 勇鷹

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