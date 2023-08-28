海軍反潛新主力 054B護衛艦下水 將入列航母編隊 軍事評論員：海戰可作防空僚艦

楊浦海事局於上周五發布通告，內容涉及上海黃浦江浦東側滬東船廠新船出塢，並將在相應時間及部分江面禁航。內地網民前晚在微博等平台發布了054B型護衛艦下水的相關圖片。

較054A全面升級 增隱身性

綜合微博等公開信息，054B型護衛艦在054A型護衛艦基礎上做了全面改進和提升（見表）。054B型護衛艦採用國際主流的長艏樓船型設計，兼顧流線型船型同時再次提高隱身性能。據圖片測量推算，054B護衛艦艦長可達147米左右，艦寬約18米，滿載排水量可達6000噸。

054B型護衛艦，主要艦載武器為A炮位一座新型100mm主炮，C炮位一座1130型11管30mm近防炮，機庫上方設置有1座24聯裝「紅旗-10近程防空導彈」，艦體中部設置了兩座4聯裝「鷹擊-12超音速反艦導彈」。在B炮位設置垂直發射系統，可發射「紅旗-16A/B/C型防空導彈」，兼具發射50公里的「魚-8反潛導彈」。

可探百公里範圍水下目標

同時，054B型護衛艦還裝有以電子掃描的「兩面盾」有源相控陣雷達，對目標的探測、識別、鎖定和引導艦載武器攻擊等，較054A型護衛艦有很大提高。在反潛能力上，054B護衛艦艦艏裝備有一套SJD-9聲納系統，艦艉則搭載有一套SJG-311主被動符合拖曳式聲納系統，可搜索百公里範圍內的水下目標。

為了適應機體較長的10噸級國產直-20F反潛直升機上艦，054B艦尾有所加長。

有軍事評論員指出，解放軍建造新型054B型護衛艦，主要是因為054A型護衛艦的動力系統和航速已經逐漸跟不上航母編隊走向遠洋的腳步；054B型入列以後，將逐步取代054A型，成為中國海軍航母編隊的反潛主力。

此外，在航空母艦編隊中，054B型護衛艦除了繼承054A型護衛艦的通用護衛艦定位，履行海上戰役任務時，054B還可以作為052C/D型防空驅逐艦的防空僚艦，擔任中層區域的防空任務。