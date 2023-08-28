加環境部長訪華 稱氣候問題不分國界

中新社報道，加環境與氣候變化部在新聞稿表示，全球環境挑戰需要全球解決方案，應對全球環境挑戰需要中國參與。

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吉爾博表示，從毁滅性的山林野火，到洪水乾旱等，加拿大人正面臨氣候變化帶來的嚴峻現實；氣候變化和環境問題不分國界。他表示，若不與廣泛的利益相關方和合作伙伴攜手，這些生存威脅無法應對。

另據生態環境部消息，生態環境部部長黃潤秋25日在北京會見加拿大駐華大使梅倩琳。雙方圍繞雙邊環境與氣候合作、《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）、國合會合作等議題進行了深入交流。黃潤秋表示願與加方繼續加強溝通協調，共同為全球環境治理貢獻力量。文章指出，梅倩琳高度肯定兩國在生態環境領域合作取得的成效，期待與中方進一步深化和拓展環境與氣候領域交流合作，共同應對全球環境與氣候挑戰。

國合會成立於1992年，是經中國政府批准的高層政策咨詢機構。國合會委員和參與政策研究的專家學者來自中外政府部門、國際組織、工商企業、研究機構及社會組織，共研中國和世界環境發展問題。吉爾博現為國合會外方執行副主席。