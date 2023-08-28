雷蒙多抵京 彭博：改善中美關係最具影響力者

【明報專訊】應商務部部長王文濤邀請，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）於昨晚抵京，展開為期4天訪華行程，她將與中國政府高級官員和美國商業領袖舉行會談。本月中旬宣布訪華時，美國商務部在聲明表示，雷蒙多期待就美中商業關係、美國企業面臨的挑戰及潛在合作領域等話題與中方展開富有建設性的討論。
過去3個月來，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫 （Janet Yellen） 和氣候特使克里 （John Kerry）曾相繼訪問中國。彭博社分析稱，在拜登政府的訪華官員中，昨日訪華的雷蒙多對改善中美關係最具影響力。報道引述知情者稱，雷蒙多或在訪華行程中較同僚更有收穫，預計會宣布成立一個美中出口管制工作小組，以及一個商業問題工作小組。
或助重啟波音737 Max輸華
此外，雷蒙多的訪華之行或有助波音公司恢復向中國交付737 Max客機。如協議成功，將是自2019年接連發生波音客機空難事故後，中國首次重啟合作機制。
「上觀新聞」報道，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，從中美關係的大背景看，雷蒙多訪華是中美開展高層交往的一部分，是落實去年11月兩國元首峇里島會晤共識。
吳心伯分析，因為對華貿易、出口管制、投資限制以及制裁等多方面問題都在雷蒙多領導的商務部權限之內，「這次訪華能否在一定程度上改善中美經貿關係，是大家關注的重點」。
中國國際關係學會副會長徐步則認為，雷蒙多來訪顯示出中美關係積極發展的一面，也反映了拜登政府既尋求使中美關係朝美國所希望的方向發展，同時又不得不兼顧中美關係所面臨的一系列現實問題，試圖在打壓中國與穩妥處理兩國關係之間找到某種平衡。