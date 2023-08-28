雷蒙多抵京 彭博：改善中美關係最具影響力者

過去3個月來，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫 （Janet Yellen） 和氣候特使克里 （John Kerry）曾相繼訪問中國。彭博社分析稱，在拜登政府的訪華官員中，昨日訪華的雷蒙多對改善中美關係最具影響力。報道引述知情者稱，雷蒙多或在訪華行程中較同僚更有收穫，預計會宣布成立一個美中出口管制工作小組，以及一個商業問題工作小組。

或助重啟波音737 Max輸華

此外，雷蒙多的訪華之行或有助波音公司恢復向中國交付737 Max客機。如協議成功，將是自2019年接連發生波音客機空難事故後，中國首次重啟合作機制。

「上觀新聞」報道，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，從中美關係的大背景看，雷蒙多訪華是中美開展高層交往的一部分，是落實去年11月兩國元首峇里島會晤共識。

吳心伯分析，因為對華貿易、出口管制、投資限制以及制裁等多方面問題都在雷蒙多領導的商務部權限之內，「這次訪華能否在一定程度上改善中美經貿關係，是大家關注的重點」。

中國國際關係學會副會長徐步則認為，雷蒙多來訪顯示出中美關係積極發展的一面，也反映了拜登政府既尋求使中美關係朝美國所希望的方向發展，同時又不得不兼顧中美關係所面臨的一系列現實問題，試圖在打壓中國與穩妥處理兩國關係之間找到某種平衡。