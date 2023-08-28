稱放射元素有益 謝長廷被轟「媚日」 國民黨斥自當「助日代表」 謝：統派想台灣香港化

《聯合報》報道，謝長廷在facebook發文表示：「311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素，反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益。」他還提到，有人建議舉辦北投石健康文化科技展，增進交流和認識。

「指溫泉鐳效果 不涉核污水」

謝長廷指微量放射性元素對身體有益，遭到不少網民批評，「這種話都敢講，有沒有良心啊」；「果然是助日代表」；「民進黨指鹿為馬，妖魔鬼怪，真是台灣的恥辱」。

國民黨總統參選人侯友宜亦批評謝，「站着說話的人腰都不痠，也不會痛，都沒用同理心了解台灣人對核污水排放的擔憂」。侯友宜指出，政府官員有一分證據就說一句話，這樣是不對的，要用國際最高標準看待這件事，民進黨政府也應清楚告訴民眾該麼樣面對，這是政府官員應做的事。

國民黨主席朱立倫則表示，台日友誼不變，一再要求日本應以科學證據說服世人，但謝長廷的說法，會讓人以為謝是「日本駐台代表」。國民黨立委賴士葆亦表示，謝長廷「把自己當成『助日代表』，只為日本大哥哥服務」。

面對批評，謝長廷昨再發文回應，福島排放核污水問題，台灣方面已有超黨派共識，就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有中國大陸因政治因素，伙同香港澳門抵制抗議，很多統派的人希望把台灣香港化，要求台灣跟着中國大陸抵制抗議，不意外。謝長廷又辯稱，他原來的言論，談的是北投、玉川溫泉中鐳的相關效果，不涉及核污水。

學者稱放射元素非人體必需

台灣國立成功大學環境微量毒物研究中心主任副校長李俊璋說，微量的元素如硒、磷、鈉、鎂、鈣等，確實是人體維持健康所必需的元素，其實在日常吃的食物裏面都已具備。如果有均衡的飲食及營養，已經可以完整攝取。放射性元素則並不是人體健康必需的。

而針對含氚的核污水所導致的放射性，李俊璋表示，按學界標準，會看它對生物累積性的影響，目前觀察並不高。因此，就健康風險而言，不管水產養殖或近海遠洋捕撈的水產品，民眾只要適量食用，應該不會造成健康影響。

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