體育總局冬運中心書記倪會忠受查

倪會忠出生於1968年，長期在國家體育總局工作，是前國家體育總局局長劉鵬舊部，曾任國家體育總局人力資源開發中心主任、國家體育總局辦公廳主任等職，2017年12月29日起擔任現職。

前國家女籃教練 李亞光開除黨籍

內地近年掀起體育反腐運動，體育總局和中國足協已有多名官員「落馬」。據了解，倪會忠一案由中紀委駐體育總局紀檢組和河南省監察委員會聯手查辦。

在此之前，重慶市紀委監委前日通報，重慶市體育局原巡視員李亞光被開除黨籍。現年65歲的李亞光曾為中國男子籃球隊隊員，退役後擔任中國女籃教練，他作為主教練率隊獲得1992年奧運會亞軍。1994年，李亞光出任四川體委副主任，1998年改任重慶市體育局常務副局長。

2002年，李亞光當選第七屆中國籃球協會副主席，3年後任中國青年女籃主教練，2018年8月退休。紀委指出，李亞光長期公車私用，未經批准因私出國，退休後違規接受企業聘任獲取報酬，插手決定下屬單位重大事項，利用職務便利騙取、侵吞巨額公款，在籃球聯賽參賽權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。