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習近平：支持內地人口到新疆創業居住

【明報專訊】國家主席習近平結束南非訪問行程回國，返京中途昨（26日）在烏魯木齊聽取新疆黨政工作匯報。習近平表示，要做好對口支援工作，加強新疆與內地產業合作、人員往來，鼓勵和引導新疆群眾到內地就業，鼓勵和支持內地人口到新疆創業、居住。

內地有19省市負責對口支援新疆發展經濟，確保新疆長治久安、中華民族團結。近年漢族移居新疆增幅擴大，2020年第七次人口普查顯示新疆漢族常住人口1092萬人，比10年前增長24.86%（217.4萬人）；新疆各少數民族人口1493.2萬人，比10年前增長14.27%（186.5萬人）。新疆統計局此前解釋，漢族人口增速快，是因為有194.8萬務工人員從其他省區市流入新疆。

促深入推進伊斯蘭教中國化

新華社報道，習近平昨指出，鑄牢中華民族共同體意識是民族地區各項工作的主線，無論是出台法律法規還是政策措施，都要把是否有利於強化中華民族的共同性、增強中華民族共同體意識作為首要考慮；要堅定推行國家通用語言文字教育，逐步提高群眾使用國家通用語言文字的意識和能力。

批駁負面輿論 鼓勵外客旅遊

習近平還強調，新疆要始終把維護社會穩定擺在首位，要把開展反恐反分裂鬥爭與推動維穩工作法治化常態化結合起來，加強源頭治理；要深入推進伊斯蘭教中國化，有效治理各種非法宗教活動。習近平要求新疆當局加強正面宣傳，展現新疆開放自信的新面貌新氣象，多渠道多形式講好新時代新疆故事，有針對性地批駁各種不實輿論、負面輿論、有害言論。要加大新疆旅遊開放力度，鼓勵國內外遊客到新疆旅遊。

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