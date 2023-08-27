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水產商遮「日」字 日式店推「防輻射」餐

【明報專訊】內地眾多商戶紛紛「避『日』求存」，多地水產商戶近日出現遮蓋相關字眼。上海有日料店出奇招，上架「防輻射」套餐吸睛，豈料惹來大量批評。

在北京最大的海鮮市場京深海鮮市場，有店舖的工作人員用白板將招牌上的「日料」二字遮蓋。天津亦有壽司店遮蓋「日本」字眼的廣告語。《福州晚報》指，當地有幾百家日本料理店，之前很多店方都以「日本直供」作為號召，目前有關涉日概念不復存在。日本竹夾魚、日本鮮秋刀魚、廣島生蠔等菜名全部下架。商超也標明三文魚進口產地是挪威和智利。

在上海，有日料店在團購平台上架「防輻射」套餐，內含番茄、毛豆、菠菜等菜品，聲稱可以「減少皮膚受到的輻射損傷」，及含有「鐵鎂等微量元素防輻射加快代謝」。不過，該店的做法迅速引發輿論關注，閱讀量更達到9000萬，網民狠批該店「割韭菜」和虛假宣傳，該店最終在昨早下架了套餐。

團客取消赴日 旅社宣傳「稍緩」

除了對日料店和水產市場的影響，據「第一財經」報道，在日本開始排放核污水後，近兩日都有一些旅客退團，對於日本遊的銷售有所影響。有旅行社資深人士稱，本來隨着中國開放日本出境遊的旅行團，已經準備好了一系列的出境遊海報和產品宣傳，但目前要「稍微緩一緩」，也會適當減少營銷投放量。

周小平倡「福島」更名「輻島」

日使館促華處理騷擾電話

民間仇日情緒高漲之下，80後網紅寫手、全國政協委員周小平前日亦在微信平台發布有關提案，建議只要日本不徹底停止排放核污水，中國就暫停赴日旅遊業務，並即日起將日本「福島」名稱修訂為「輻島」。日本駐華使館昨也在新浪微博發文，日本國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，強調「這是犯罪行為」，使館已要求中國政府依法嚴肅處理。

相關字詞﹕中日關係 日本旅遊 日本排污 日本水產

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