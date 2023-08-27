國產海鮮捱「憂慮輻射」 官方指可食 漁民直播賣貨遭大量惡評 網民質疑「同海不同魚？」

在內地普通水產商戶的直播間，從日本排污水當天開始，一直在上演隔空對罵場景。昨日，在浙江象山的一個漁民直播間裏，一名主播面對眾多惡評，一度情緒激動，不斷解釋：「真的沒有污染，現在的話三個月之內都沒事情的。」據「潮新聞」，該名主播的妻子王姝（化名）表示，丈夫從17歲開始捕魚，是海邊漁民，此前從未遇到過這種事情，現在只能乾着急。

本月上中旬，東海、南海才剛剛結束休漁期，沿海連日可見一艘艘滿載漁獲的漁船，惟民間出現海鮮顧慮。北京三源里市場生鮮區一名經營者表示，儘管不賣日本海貨，但還是受到了波及，很多消費者「這兩天都不敢買海鮮了」。在上海長興島的漁港，有水產店主表示，擔心萬一今後污染擴散到近海，「水產品還能不能賣？有沒有人來買？」

江蘇疾控：有風險不代表絕不能吃

江蘇省疾控稱，國產海鮮如果是在被核污水污染海域，肉質仍可能含放射性物質，「但有污染風險不代表絕對不能吃」，檢測滿足標準後方可食用。疾控中心指，目前已啟動江蘇省沿海地區海產品監測，通過正規渠道購買的海鮮，基本都符合國家檢測標準，可以食用。中國海洋大學海洋生命學院副教授周仲元亦表示，海產品在中國上市前一定經過嚴格檢測，若超出標準，不會進入市場。

胡錫進為漁民發聲：不應散佈社會恐慌

但有關解釋引起爭議，有網民認為同在一個海洋，「中國漁民捕獲的魚就沒事？」山東自媒體「濰坊市濰坊事」指出，為什麼要拿自己的健康和安全去冒那個風險呢，「今後不吃海鮮」是大眾普通心聲。

資深傳媒人胡錫進昨再為中國漁民發聲，稱國內不應就此陷入恐慌，感覺「天都塌了」、「什麼食品都不安全了」，任何人都不應該散佈「國產海鮮也不能吃了」這樣的社會恐慌；國內各地的日料店等日本文化元素也應得到包容和保護。

此外，因應內地反日情緒，日本駐華使館昨「為了要避免不測事態」中止一場日本鋼琴家活動。微博消息指，山東青島的日本人學校24日被投擲石頭，滋事者已被捕，師生沒有受傷。

攜首相致習信 公明黨魁訪華被延期

共同社報道，日本公明黨昨發聲明，稱黨魁山口那津男原定28至30日訪問中國的行程延期。報道指中方告知稱鑑於當前的兩國關係狀况，時機不合適。山口此行受首相岸田文雄之託，轉交寫給中國國家主席習近平的親筆信。外界認為此舉等於拒收岸田信件，顯示出日中關係惡化不可避免。山口在採訪中表示「（對於延期）我很遺憾，我將努力爭取能再次敲定日程」。

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