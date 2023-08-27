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曾三度主張台獨 今以珍奶宴習示好 賴清德低調謹慎 赴美面試民調升

【明報專訊】台灣2024大選還有4個多月就投票，本月中結束「過境外訪」的台灣副總統、民進黨總統參選人賴清德支持度回到四成，打破數月停留在三成的民調天花板，也在原本的藍綠白三腳督「大混戰」中，剛呈現「獨佔鰲頭」之勢。與之對應，大陸針對台獨的「文攻武嚇」也正逐漸加壓。

賴清德低調出訪「交合格答卷」

賴清德的巴拉圭之行，被視為他選前赴美的一場「面試」。這趟低調且低規的訪問，外界形容雙方都務求減弱賴清德的「台獨」形象——一個不是「麻煩製造者」、在國際和兩岸政策上延續現任政府路線、可能的下一屆台灣總統。

在派系林立的民進黨內，「新潮流」出身的賴清德，在上屆初選不敵「英系」後等足4年，終於等來黨內定於一尊。雖拿到了入場券，賴清德仍顯得低調謹慎、步步為營，一改往日任台南市長時的「賴神」風格。

去年尾綠營「九合一」地方選舉慘敗的頹勢仍在延續，賴清德直到近日支持度才拉開差距。台灣傳媒人分析，除賴清德低調出訪、展現穩健形象換回的「合格答卷」，英系開始願意支持他也是其中原因；另邊廂，部分傾向柯文哲的綠營支持者，在賴清德勝選機率衝高後，也展露回流迹象。

脫下白袍從政順風順水

賴清德出生在新北萬里鄉的礦工家庭，2歲時，父親因礦難辭世，母親一人養大6個孩子。儘管家境不優渥，賴清德自小成績優異，考上台大、成大，又負笈美國哈佛大學修讀公共衛生碩士。母親希望賴清德從醫，他卻誤打誤撞走上政壇，1994年獲邀加入前法務部長陳定南的台灣省長競選團隊，初試啼聲即受到選民歡迎。學歷亮眼、外表得體、愛用醫學術語講政治，幫人抬轎的賴清德自此脫下白袍，自己坐上政治大轎。

賴清德的從政之路也順風順水，在台南唸書和從醫，就自台南選起，從國大代表到連續4屆立法委員，屆屆拿下「問政表現全台第一」。2010年，他當選台南首個非本地出身的市長。2012年民進黨大選失利，時任黨主席蔡英文辭職後，賴清德成為呼聲最高人選之一；但他並未參與競選，黨主席最後由前行政院院長蘇貞昌出任。

當時，賴清德被指孤傲自信，在2014年的縣市長選舉中，他打着「清廉勤政」旗幟，強調「不設競選總部」、「不立看板（廣告牌）」、「不插旗幟」、「不用宣傳車」，以及「市政不中斷」，最後以超過70%的得票率連任台南市長。

也是在那一年，賴清德以台南市長身分訪問上海，從六四學運談到台獨，稱台獨是民進黨主張，但在程序上完全尊重台灣人民。即使兩岸尚在「蜜月期」，在場的官員學者聞之亦不免色變。賴清德也在對岸眼中，添上抹不去的「獨派」底色。「獨派把賴清德捧得太高，成為枱面人物。過早被定性定調，對未來的政治路弊多於利，若一路深綠，無異自毁前程。」陸媒曾如此形容。

北京眼中「台獨」底色抹不去

從地方走入中央，兩岸關係在如今的台海局勢下，成了必須小心謹慎處理的議題。曾在台南議會上連說三次「我主張台灣獨立」的賴清德，自參選以來被問及這一話題，以「台灣已經是主權獨立國家，不用另行宣布獨立」作答。這樣的答案未必令支持者滿意，但不至過分觸怒對岸，亦避免引起美國的緊張。

近日與外媒茶敘時，賴清德談及兩岸路線，以大陸禁止台芒進口為例，表示「台灣必須深化與民主國家的關係，減少對中國的依賴」。他表示，台灣必須推動經濟多元化，以降低經貿風險，在兩岸挑戰升高的情勢下，參與全球供應鏈安全的討論，並增強產業韌性。彭博社透露，「過境」美國期間，賴清德「在鎂光燈前」低調，其實已與多名美國前官員會面並交換意見。

他亦在和外媒茶敘時明示，北京對台的干預面向愈來愈多，從台灣農產品、兩岸經貿，到2024年選舉，甚至將不惜軍事恫嚇。2022年地方選舉後，賴清德將民進黨上屆大選的「抗中保台」路線改為更加溫和的「和平保台」，被問到最希望與哪名領導人吃飯，更稱是「習近平」，又解釋純粹「表達善意」，希望兩岸能朝和平共榮方向發展。他甚至說已經想好待客套餐，「就像歡迎好朋友來台灣，蝦仁飯加一杯全糖珍珠奶茶」。

論述務虛，行動務實，近日選戰節奏加快，賴清德將陸續端出「國家希望工程」政見。他昨到台中造勢時，高呼一旦當選，必定積極堅定打擊黑金槍毒詐騙，說到做到。同日出席「全國農業產銷團體賴清德後援會」活動時，又稱要推動幸福農業政策，包括六大施政方針等等。

然而風格轉為穩健的賴清德，實則仍貼合他曾自詡的「務實台獨工作者」角色。即使賴清德在民調上佔有優勢，綠營仍不敢掉以輕心，政壇變化速度之快，誰將入主總統府未成定局。而一早被貼上撕不掉「台獨」標籤的賴清德，即使守住了綠營執政，台海風浪之高，如何實踐其「和平保台」主張，也是選民心中的問號。

明報中國組

（台選觀察‧參選人系列三）

相關字詞﹕台灣大選 台灣大選2024 賴清德

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