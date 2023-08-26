北京聞風：金磚再擴員 發展中國家群體性崛起 ／文：鍾鳴九

本次擴員是金磚機制第二次擴員。2010年，南非加入金磚合作機制，此後「金磚五國」延續至今。去年，中國在金磚峰會期間正式提出擴員倡議，五國就擴員達成共識。今年峰會召開前，便有20多個國家遞交了加入申請。中國國際問題研究院發展中國家研究所所長王友明認為，此次金磚機制大規模擴員，證明了發展中國家的群體性崛起。

新加入六國具地理代表性

在眾多遞交申請的國家中，最終阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋獲邀，將於明年正式獲得成員資格。該六國加入後，南美洲一南一北、非洲南北和中部以及中東海灣地區都將有金磚國家。復旦發展研究院金磚國家研究中心主任沈逸表示，新加入的六個國家具有顯著地理代表性。現在世界上主要的新興國家和發展中國家所在的重要地理區域，尤其是次級地理區域都有了金磚國家。

西方有聲音認為，擴員後的「金磚」會成為由美國領導的七國集團（G7）的對手。對此，沈逸認為，金磚機制不是軍事或者政治上的同盟，不應以冷戰時期非此即彼的結盟對抗角度來看待。

沈逸表示，金磚國家有着政治、經濟、文化等多方面差異，但各國能加入到金磚機制中，是因為這些國家都關注自身及世界的可持續發展，希望能捍衛自身發展的權利。金磚國家強調務實合作，此次中方提出的「中國－金磚國家新時代科創孵化園」、「金磚國家可持續產業交流合作機制」等，為復蘇乏力的全球經濟注入新動力。同時，新加入的幾個資源禀賦型國家也有利於緩解一些發展中國家正面臨的發展風險。

在謀求合作發展的同時，金磚國家還有個共同目標，就是推動全球治理和國際秩序的良性變革，讓發展中國家和新興市場國家享有充分的話語權和決策權。如今，隨着眾多發展中國家和新興市場國家的發展，其人口、經濟總量等與國際事務話語權的不匹配愈發明顯。據英國媒體報道，擴員前的金磚五國經濟總量已達到全球的26%，但在國際貨幣基金組織（IMF）中，金磚國家僅擁有15%的投票權。

「如果七國集團代表的是要把全球治理的權力壟斷在自己手裏的少數西方國家，並且頑固地堅持不放，那兩者（G7和金磚）是有矛盾的。」沈逸說。

文：鍾鳴九