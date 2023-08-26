菲澳首度南海演習奪島 計劃聯合巡邏

逾2400人參演 美軍支援

演習地點位於呂宋島中部的三描禮士省（Zambales）一個海軍基地，面向南海，距離黃岩島240公里。《菲律賓星報》報道，大約1,200名澳洲士兵和560名菲律賓海軍陸戰隊員乘坐兩棲攻擊車、美國魚鷹飛機和空降抵達，衝進海灘。兩架澳洲F35戰鬥機提供近距離空中支援，澳洲最大軍艦坎培拉號船塢登陸艦（HMAS Canberra）保衛周圍海域。

菲總統：為任何不測做準備

菲律賓總統小馬可斯前往檢閱演習，《馬尼拉公報》引述小馬可斯說，考量到這麼多事件發生造成區域動盪，這次演習是菲為任何不測做好準備的一個重要方面，「我們看到演習依計劃進行，我們兩國軍隊間的合作關係，當然還有跟美國間的關係，再次得到展現，我們將持續強化這種關係。」

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）與專程到當地視察演習的澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）會面，會後發表聯合聲明，強調該次演習讓兩國軍隊在更加緊密合作方面已取得進展，相關演習得到美軍陸戰隊支援，這展現伙伴國家共同努力實現共同目標的價值。

中國海警船8月5日在南海仁愛礁向菲國補給船噴射水炮，阻撓菲方運送建築材料加固坐灘軍艦。

（綜合報道）