日G20促撤禁令 華：有權利防範

日16億撐業界拓其他市場

山田賢司表示，他在G20會議上向中國提出抗議，指中方的決定不符科學及完全不可接受，要求立即撤回。日本農林水產大臣野村哲郎昨說，對於中國禁令「非常驚訝，完全沒想到」。內閣官房長官松野博一亦稱，已為相關「風評影響」設立300億日圓（約16億港元）基金，支援受影響業界開拓其他銷售市場。

中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，針對日方極端自私和不負責任的錯誤行徑，中國和其他利益攸關方有權利、有責任，採取正當、合理、必要的防範措施，維護海洋環境安全，維護食品安全和人民群眾的身體健康。汪重申，日方應當立即糾正向全世界轉嫁核污染風險的自私自利行為，不要讓福島之水成為日本之恥。

中國常駐國際原子能機構代表團發言人在維也納時間24日發表談話，強烈譴責日本當日單方面強行啟動福島核事故污染水排海，認為日方此舉嚴重損害國際原子能機構權威和公信力，嚴重損害周邊國家人民健康和海洋環境權益，嚴重損害全球核能事業安全與發展利益。

（綜合報道）